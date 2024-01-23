Такою думкою з 24 Каналом поділився російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що Ніккі Гейлі має жорстку проукраїнську позицію. Її підтримує істеблішмент Республіканської партії.

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Як може змінитися вибір американців

На президентське крісло країни претендують троє людей – це Джо Байден, Дональд Трамп і Ніккі Гейлі. Є різні опитування щодо результатів кожного з них. Наприклад, якщо на виборах буде протистояння між Трампом і Байденом, то цифри показують перемогу Трампа з відривом у 5%.

Це можна пояснити тим, що змінилися настрої у головних групах підтримки Байдена, які забезпечили його перемогу у 2020 році. Сюди належать ліволіберальне крило партії, афроамериканці, молодь. Зараз ці групи пронизані популярними пропалестинськими настроями, тому критикують Байдена за підтримку Ізраїля. Під цим тиском він поступається Трампу.

Якщо у фіналі президентських перегонів буде Байден і Гейлі, то вона виграє у нього з 17%. Вона впевненіше перемагає Байдена, ніж Трамп, бо її підтримують практично всі незалежні кандидати,

– підкреслив Андрій Піонтковський.

Американських кандидатів умовно можна поділити на 3 категорії: схильних голосувати за демократів, за республіканців і 20% тих, хто вагається, тобто незалежних.

Чому Гейлі може програти на праймеріз

"Ніккі Гейлі дуже грамотно будує свою передвиборчу кампанію. Вона проти Байдена й Трампа, проти 80-річних кандидатів, які дивляться у минуле, тоді коли США потрібне майбутнє, перемога у війні та цілковита підтримка України та Ізраїлю", – додав Піонтковський.

У Трампа та Байдена дуже великі антирейтинги, а позиція Гейлі має найбільший попит в американському суспільстві. Але все-таки вона може програти праймеріз. Все тому, що Гейлі перемагає серед загальнонаціональної аудиторії, а у праймеріз інша вибірка. Як правило, туди ходять заангажовані партійні активісти, серед них велика група фанатів Трампа.

Це один із парадоксів американської двопартійної системи, адже кандидат, який може виграти вибори у будь-якого суперника, навіть не може пройти на ці вибори через сито своєї партії,

– зауважив Піонтковський.

Можна провести опитування, кого оберуть люди між Байденом і Гейлі. Це допоможе Гейлі збільшити свої шанси на виборах. Людям треба показати, що вона популярніша серед американців, ніж Трамп.

"Дуже небезпечно довіряти Трампу крісло в Овальному кабінеті, зважаючи на його ставлення до України", – наголосив російський публіцист зі США.

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