Член Республіканської партії Борис Пінкус в розмові з 24 Каналом відзначив, що у масштабах усієї країни Трамп переважає над Байденом від 3% до 5%. А якщо порівнювати з Гейлі, то розрив значно більший.
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"Ймовірність бути обраною у Гейлі набагато більша, ніж у Трампа. Тому що до неї пристануть незалежні і помірні демократи", – припустив Пінкус.
Перегони Гейлі та Трампа
Основним дискусійним питанням між Трампом та Гейлі може стати проблема абортів. Адже у США наразі гостро стоїть обговорення щодо обмеження цього права.
Трамп підтримує це. Натомість Гейлі виступає теж "за", але не за такі жорсткі і з розширенням прав жінок.
"Було б непоганою ідеєю, якби Трамп підключав у свою команду Гейлі. Можливо, запропонував би посаду віце-прем'єра. Тоді б жінки, які підтримують Гейлі, стали й на бік Трампа, що підвищило його шанси на перемогу", – додав партієць.
Нагадаємо, чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Наразі тривають праймеріз. Безпосередньо у Нью-Гемпширі перемогли Джо Байден та Дональд Трамп від демократів та республіканців відповідно.
Вибори у США: останні новини
- Дональд Трамп сплутав Ніккі Гейлі з колишньою спікеркою-демократкою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Та у свою чергу поставила під сумнів розумові здібності свого опонента.
- Ймовірність, що Трамп переможе Гейлі досить висока, вважають політтехнологи. Десантіс, який знявся з перегонів, віддав свої голоси колишньому американському очільнику.
- Гейлі впевненіше перемагає Байдена, ніж Трамп. Наразі ліволіберальне крило партії досить скептично ставиться до підтримки Ізраїлю з боку Байдена.