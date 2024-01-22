Це сталося через те, що Дональд Трамп сплутав її з Ненсі Пелосі.

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Ніккі Гейлі сумнівається у розумовій придатності Трампа

Республіканка Ніккі Гейлі, яка конкурує з Дональдом Трампом за номінацію від партії на виборах президента США, висловила сумнів у розумовій придатності для президентства свого 77-річного суперника. Він, схоже, переплутав її з колишньою спікеркою-демократкою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час передвиборчої промови.

Гейлі заявила про це 20 січня під час свого виступу в рамках президентської кампанії в Кіні, штат Нью-Гемпшир. Політикиня посилалася на промову Трампа, яку він виголосив напередодні.

45 президент США під час цієї промови стверджував, що Гейлі нібито відповідала за безпеку Капітолію під час штурму 6 січня 2021 року.

Спершу Трамп сказав, що 6 січня 2021 року Гейлі відмовилася від заходів безпеки, запропонованих його адміністрацією. Потім він знову згадав Гейлі, додавши: "Вони знищили всю інформацію, усі докази, усе, видалили та знищили все".

Трамп говорив про Ненсі Пелосі

Відомо, що раніше Трамп звинуватив Пелосі у тому, що вона відмовилась від охорони, яку, за його словами, запропонувала його адміністрація. Проте спеціальний комітет Палати представників, створений для розслідування нападу на Капітолій, не знайшов доказів на підтримку цієї заяви.

Гейлі заявила, що "вони кажуть, що він (Трамп – 24 Канал) заплутався, що він говорив про щось інше, він говорив про Ненсі Пелосі".

У цьому сценарії він згадав мене кілька разів. У мене є занепокоєння – я не кажу нічого принизливого – але, коли ви маєте справу з тиском президентства, не можна допустити на посаду когось, щодо кого ми сумніваємося, чи є він психічно придатним для цього,

– зазначила Хейлі.

Під час виступу на форумі Bloomberg News, що проходив 20 січня в Манчестері, менеджер кампанії Гейлі Бетсі Енкні згадала її слова, зазначивши, що Трамп "допустив досить очевидну помилку минулого вечора".

"Це відмінність без різниці. Це Ніккі та Ненсі. Яка різниця?", – заявив старший радник Трампа Кріс ЛаЧівіта журналістам ввечері 20 січня.

Сам Трамп на мітингу заявив, що пройшов когнітивний тест і "витримав його".

Я дам вам знати, коли мені стане погано. Я дійсно думаю, що зможу вам розповісти. Я відчуваю, що зараз мій розум сильніший, ніж 25 років тому. Це можливо?,

– додав він.

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