"Камбэк века и приговор США": почему Трамп победил и что будет с Украиной – обзор западных СМИ

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Дональд Трамп феерично, в своем агрессивном стиле, возвращается в Белый дом после 4-летнего перерыва. Это, кстати, первый подобный случай за более чем 100 лет. А то, как 78-летний Трамп выиграл на выборах 2024, будет описано в учебниках истории.

Дональд Трамп победил Бушей, Клинтонов, Байденов, Обам и весь истеблишмент обеих партий. Сейчас Трамп сильнее, чем когда-либо, имеет поддержку партии, почти полностью переделанной по его подобию. В то же время он не слишком озабочен объяснениями, как именно собирается выполнить большинство из своих масштабных обещаний, начиная от проведения крупнейшей в истории депортации нелегальных мигрантов до прекращения войны в Украине.

Похоже, он снова захочет разрушить наследие своих предшественников, чтобы значительно расширить президентскую власть и изменить глобальную роль Америки. Что американские влиятельные издания пишут о "камбэке века" – читайте в материале 24 Канала.

К теме Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

Историческое возвращение Трампа – "приговор американцам"

Американский журнал Time сразу поместил на обложку следующего выпуска фото Трампа, назвав его "приговором американскому народу".

Как отмечают в Time, грядущее возвращение Трампа в Белый дом показало политическую траекторию, не похожую ни на одну в 250-летней истории США.

Возвращение Трампа произошло неслучайно. Создав свое движение (MAGA – 24 Канал), что дало ему власть над Республиканской партией, Трамп постепенно разрушил многие устоявшиеся в стране нормы, создав когорту лакеев, которые будут воплощать в жизнь его самые автократические порывы. Он ничего этого не скрывал. Американский народ решил, что хочет именно этого,

– резко высказались в Time.

У CNN также отмечают, что Трампу удалось осуществить "самый знаковый камбэк в политической истории, который обеспечит ему огромную, разрушительную власть дома и всколыхнет весь мир". Ведь новый президентский мандат Трампа уже усиливает страхи во всем мире, "что он планирует воплотить в жизнь свою веру в то, что президенты имеют почти неограниченную власть".

Трампу – 78 лет и он сейчас является самым старшим человеком, избранным президентом, и каждый его поступок и высказывания на посту главнокомандующего, скорее всего, будет тщательно изучаться на предмет признаков возрастного замедления или когнитивных проблем.

Учитывая экстремальный характер его предвыборной кампании, его избрание может также означать период национальных и международных потрясений. Трамп пообещал использовать свой второй срок для "возмездия" своим политическим противникам и вслух размышлял об использовании армии против "врага изнутри".

За рубежом союзники США готовятся к возвращению дикой непредсказуемости в американской внешней политике, которую Трамп продемонстрировал во время своего первого срока. Существует также беспокойство относительно его готовности обеспечить соблюдение основополагающего принципа НАТО – коллективной обороны.

Трамп четко дал понять, что перераспределит функции правительства, чтобы усилить президентскую власть, ослабить юридическую ответственность и расширить свои возможности в обход Конгресса. Назначение лояльных лиц, готовых выйти за пределы полномочий правительства для реализации его планов, может стать ключом к его успеху в восстановлении агрессивного подхода, который он применял во время своего первого срока.

Его ощущение несокрушимости и едва ли не божественного назначения, которое чувствовали его сторонники, только укрепилось, когда он избежал пули убийцы на митинге в Пенсильвании, поднялся с окровавленным ухом и поднятым кулаком и призвал своих сторонников "бороться, бороться, бороться".



Трамп с окровавленным лицом поднимает кулак к толпе в окружении агентов Секретной службы на предвыборном митинге в Пенсильвании / Фото AP

Чего ждать от Трампа

Издание AXIOS назвало победу Трампа "большим красным шоком", намекая на почти абсолютную победу республиканцев на всех фронтах.

Новая консервативная медиа-система, сосредоточенная на влиянии Илона Маска, усилит власть Трампа и перекроит информационные войны в Америке. А попытки преследовать его, скорее всего, прекратятся.

Похоже, что Трамп задумал также уничтожить влияние традиционных СМИ, которые его никогда не любили. Он ненавидит своих медиа-критиков и стал свидетелем новой власти X и Илона Маска, а также Джо Рогана и других "друзей" из мира подкастов.

Трамп считает, что ослабленные медиа готовы развалиться. Теперь у него есть большая, более мощная альтернатива, которая поможет заменить их. То, как Трамп победил, многое говорит о том, как он будет управлять. Трамп будет Трампом. Он говорил и делал все, что хотел во время предвыборной кампании, и будет делать еще больше на посту,

– предполагают в AXIOS.

В то же время, если республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса, некоторые из далеко идущих предложений Трампа могут стать более реалистичными. Но другие вряд ли пройдут, замечает The Washington Post.

Издание также отмечает, что Трамп стал и первым республиканцем "за более чем столетие", кому удалось вернуть Белый дом после его потери. WSJ также объясняет, что 47-й президент обеспечил себе победу, прежде всего заручившись поддержкой в сельской местности Америки, как и во время его первой победы в 2016 году. Трамп также получил мощную поддержку среди избирателей из рабочего класса.

Опрос AP VoteCast показал, что он получил поддержку 55% избирателей без высшего образования. Это больше, чем аналогичный показатель в 51% в 2020 году во время гонки Трампа против Байдена.

После приведения к присяге 20 января Трамп возглавит правительство, которое он назвал коррумпированным и не заслуживающим доверия. Он унаследует разделенную страну, которая все еще оправляется от последствий глобальной пандемии, страдает от многолетней инфляции и все больше замыкается в племенной политике,

– отмечают в WSJ.

Стоит обратить внимание! Следующим вице-президентом станет 40-летний Джей Ди Вэнс. Младший сенатор от штата Огайо продемонстрировал талант в формулировке постулатов трампизма, часто даже с большей дисциплинированностью, чем сам Трамп. Также он известен своей агрессивной критикой военной и финансовой помощи Украине.



Не исключено, что именно он, вероятно, станет главным претендентом на президентство от Республиканской партии в будущем. Конституционное ограничение означает, что Трамп должен будет покинуть Белый дом через четыре года.







Дональд Трамп возвращается к власти, открывая новую эру неопределенности / Заголовок The New York Times

Он сыграл на страхах иммигрантов и экономических проблемах, чтобы победить вице-президента Камалу Харрис. Его победа ознаменовала приход изоляционизма, стремительное повышение тарифов и сведение счетов,

– так на победу Трампа отреагировали в The New York Times.

Трамп, Украина и завершение войны на условиях России

В течение десятилетий после Рузвельта американская внешняя политика работала через альянсы. В противовес этому, "инстинкты Трампа заставляют его относиться к союзникам как к лохам", которых надо расшевелить, пишут в The Economist.

Он любит повторять, что он настолько непредсказуем, что враги Америки будут слишком робкими, чтобы попытаться что-то сделать.

Возможно, ему действительно удастся заключить соглашение с Путиным относительно Украины, которая не закончится российскими танками в Киеве. Он также может оказать давление на Иран и сдерживать Китай от использования военной силы для доминирования в Азии. Но если угрозы Трампа кажутся пустословием, то его непредсказуемость с такой же вероятностью может поощрить китайскую и российскую агрессию.

На международной арене Трамп, вероятно, снова превратит Соединенные Штаты в один из крупнейших источников непредсказуемости в мире, считают в CNN. Ожидается, что изменчивая внешняя политика, которая отражает его вулканический характер, еще больше подорвет позицию Вашингтона как лидера западного демократического мирового порядка, основанного на правилах.

Он пообещал закончить войну в Украине вскоре после прихода к власти. Его близость к президенту России Владимиру Путину, которого он называл "гением" во время предвыборной кампании, может привести к тому, что такая политика утвердит незаконное и кровавое нападение Кремля на суверенное демократическое государство. Такая стратегия поставила бы под сомнение приверженность Америки к умиротворению иностранных диктаторов и традиционную поддержку территориальной целостности своих союзников в Европе и мире.

С переизбранием Дональда Трампа Украине вскоре, вероятно, придется приспосабливаться к резкому уменьшению поддержки со стороны США, что может иметь решающее влияние на войну с Россией.

При администрации Байдена США предоставили десятки миллиардов долларов помощи Украине в виде оружия и финансовой поддержки. Похоже, что Байден планирует продолжать давать как можно большую поддержку Киеву до того, как Трамп вступит в должность.

В течение своей предвыборной кампании избранный президент-республиканец и его партнер по избирательной кампании Джей Ди Вэнс выражали сомнения относительно дальнейшей поддержки Киева со стороны США, поскольку война продолжается уже более двух с половиной лет после вторжения российских войск. Более того, Трамп и Вэнс неоднократно намекали, что США могут оказать давление на Украину, чтобы принудить ее к непростому перемирию с Россией.

Трамп действительно говорил, что выживание Украины важно для США, но неоднократно критиковал Зеленского, называя его "самым большим продавцом" в истории. Эта позиция не может не вызывать тревоги в Киеве, что США во главе с Трампом могут настаивать на урегулировании, выгодном для России.

Трамп неоднократно заявлял, что украинско-российская война не началась бы, если бы он был президентом. Он также пообещал закончить войну, иногда даже утверждая, что остановит многолетний конфликт еще до того, как вступит в должность. В июле он заявил, что может урегулировать конфликт за один день.



Соединенные Штаты сейчас являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине / Инфографика CNN

Между тем, по информации The Wall Street Journal, "мирный план" Дональда Трампа якобы может предусматривать:

Отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие от США. В обмен на это США будут продолжать поставлять ВСУ оружие для сдерживания будущего российского нападения.

Замораживание войны на текущей линии фронта. Фактически это предложение предполагает, что под контролем России останутся около 20% оккупированных украинских территорий.

Создание демилитаризованной зоны, однако план не определяет, кто будет контролировать эту зону.

В то же время "план" исключает участие американских войск в миротворческих силах.

Мы можем провести обучение и предоставить другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы,

– заявил собеседник WSJ на условиях анонимности.

Издание отмечает, что такой "мирный план" реализовать сложно, ведь против него выступят и страны НАТО, а украинский народ будет расценивать уступки территориями как измену и капитуляцию перед Москвой.

Важно! Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил 24 Каналу, что "настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах, а российских вбросов всегда много".

В то же время советник украинского правительства, в комментарии FT, анонимно признался, опасается того, как Трамп "может подтолкнуть весь мир к эпохе хаоса".

Это может быть моментом истины для Европы, Великобритании, чтобы сделать шаг вперед и быть взрослыми в этой комнате. Но они могут не справиться с этой задачей.

Старый порядок в новом мире

Кроме того, новоизбранный президент не изменил своего мнения о том, что американские союзники десятилетиями пользовались гарантиями безопасности США, и поэтому, вероятно, оказывать на них сильное давление, чтобы они делали больше для обеспечения собственных средств обороны.

Очевидно, что неопределенность приведет к потерям для союзников Америки, особенно в Европе. Там опасаются, что не смогут рассчитывать на поддержку Трампа, когда им будет угрожать опасность, поэтому они будут принимать меры, чтобы защитить себя. Как минимум, союзникам Америки придется тратить больше средств на собственную оборону. Если они не смогут собрать достаточно обычных вооружений, чтобы сдержать агрессора, некоторые из них могут последовать за Британией и Францией и попытаться приобрести ядерное оружие, предполагают в The Economist.

Некоторые эксперты ставят Трампу в заслугу то, что во время своего первого срока он заставил страны НАТО усилить собственный военный потенциал.

Его победу, вероятно, будет приветствовать Израиль, который продолжает свои войны против ХАМАСа в Газе и против "Хезболлы" в Ливане, а также некоторые страны Персидского залива, которые согласились с чрезвычайно жесткой позицией Трампа в отношении Ирана во время его первого срока.

Сторонники Трампа считают, что он исправит то, что они считают слабостью Америки за рубежом, особенно после хаотичного вывода американских войск из Афганистана под руководством Байдена.

Как пишут в Financial Times, за рубежом торговые партнеры и союзники США могут ожидать, что Трамп введет высокие тарифы в гораздо более широких масштабах, чем во время своего первого срока, что может шокировать мировую экономику и ухудшить отношения с союзными правительствами в Европе, Азии и Латинской Америке.

Частично глобальное влияние Америки было обусловлено силой собственного примера и подражания. В своей внутренней политике и международном поведении ее лидеры помнили о прецедентах, которые они создавали. Примечательным было не то, что они иногда нарушали правила, а то, насколько они их придерживались.

При Трампе все будет наоборот. Его победа вдохновит последователей в других странах.

В Бразилии Жаир Болсонару был избран через два года после победы Трампа в 2016 году.

Во Франции Марин Ле Пен сейчас кажется более вероятным президентом в 2027 году.

Международное движение националистических популистов, которое, казалось, пошло на спад после 2020 года, возродится. Если Трамп использует систему правосудия против своих оппонентов, как он обещал, – это станет опасным примером.

Понадобится время, чтобы в полной мере осознать значение победы Трампа. Америка остается ведущей державой. Несмотря на снижение ее политики и влияния, экономика США до сих пор является лучшей в мире, по крайней мере, пока. Она доминирует в сфере искусственного интеллекта. Америка богата, а ее вооруженные силы не имеют себе равных, даже если армия Китая понемногу догоняет ее.