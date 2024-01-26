Об этом 24 Каналу рассказал дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Он объяснил, что успехи на праймериз помогают Дональду Трампу усиливать давление на Республиканскую партию и американских избирателей.
Смотрите также Очень хорошо троллит Трампа: имеет ли Ники Хейли шанс победить на праймериз
Что помогает Трампу побеждать в праймериз
Социологические опросы существенно добавляют аргументов в пользу победы Трампа во внутриреспубликанской предвыборной гонке. Экс-президент США уже выиграл номинации в штатах Айова и Нью-Гемпшир, и это позволяет ему с еще большим оптимизмом смотреть на вероятный успех своей кампании.
Когда вы говорите, что победили в Нью-Гемпшире и готовитесь победить на праймериз в Неваде, люди, которые донатят на вашу предвыборную кампанию, будут платить именно вам, а не вашим конкурентам,
– отметил эксперт-международник.
Фактически, это помогает Трампу утвердить мнение, что он является единственным настоящим лидером Республиканской партии, за которым пойдет американский народ. И теперь часть республиканцев начинает думать, что Трамп поставил все на карту на пути к победе, и теперь его популярность может привести к власти и его партию.
Соответственно, даже те, кто раньше был достаточно критичным к экс-президенту США, сейчас перестали его критиковать. Соответственно, каждая новая победа Трампа позволяет ему усиливать давление на Республиканскую партию, избирателей и лояльный к республиканцам бизнес.
"Общество видит, что Трамп является лидером, который ломает все преграды, идя к своей цели – президентскому креслу. (И думает, что – 24 Канал) надо поддержать именно его, потому что он решительный", – описал мнения избирателей Осипенко.
Трамп удачно стартовал на праймериз: как это влияет на помощь Украине
- По сообщениям американских журналистов, Дональд Трамп начал активно выступать против соглашения с демократами по южной границе и помощи Украине. Таким образом экс-президент хочет одержать политическую победу над Джозефом Байденом и показать его как человека, который даже не пытается решить вопрос границы.
- Сохранить это давление и, соответственно, задержку в принятии бюджета для Украины, Трампу может помочь спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который является крайне лояльным к экс-президенту. И именно из-за его сигналов о том, что компромиссный вариант соглашения не поддержат в нижней палате Конгресса, никакого существенного прогресса в его принятии за последние недели января не произошло.
- Теперь одним из возможных путей для разблокирования помощи Украине называют отдельное голосование за нее в Конгрессе. Это может произойти, если политики согласятся рассмотреть вопрос защиты границы отдельно от других расходов. Однако пойдет ли на это республиканская партия, пока не известно.