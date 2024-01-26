Об этом 24 Каналу рассказал дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Он объяснил, что успехи на праймериз помогают Дональду Трампу усиливать давление на Республиканскую партию и американских избирателей.

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Что помогает Трампу побеждать в праймериз

Социологические опросы существенно добавляют аргументов в пользу победы Трампа во внутриреспубликанской предвыборной гонке. Экс-президент США уже выиграл номинации в штатах Айова и Нью-Гемпшир, и это позволяет ему с еще большим оптимизмом смотреть на вероятный успех своей кампании.

Когда вы говорите, что победили в Нью-Гемпшире и готовитесь победить на праймериз в Неваде, люди, которые донатят на вашу предвыборную кампанию, будут платить именно вам, а не вашим конкурентам,

– отметил эксперт-международник.

Фактически, это помогает Трампу утвердить мнение, что он является единственным настоящим лидером Республиканской партии, за которым пойдет американский народ. И теперь часть республиканцев начинает думать, что Трамп поставил все на карту на пути к победе, и теперь его популярность может привести к власти и его партию.

Соответственно, даже те, кто раньше был достаточно критичным к экс-президенту США, сейчас перестали его критиковать. Соответственно, каждая новая победа Трампа позволяет ему усиливать давление на Республиканскую партию, избирателей и лояльный к республиканцам бизнес.

"Общество видит, что Трамп является лидером, который ломает все преграды, идя к своей цели – президентскому креслу. (И думает, что – 24 Канал) надо поддержать именно его, потому что он решительный", – описал мнения избирателей Осипенко.

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