Про це 24 Каналу розповів дипломат і експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він пояснив, що успіхи на праймеріз допомагають Дональду Трампу посилювати тиск на Республіканську партію та американських виборців.
Дивіться також Дуже добре тролить Трампа: чи має Нікі Гейлі шанс перемогти на праймеріз
Що допомагає Трампу перемагати у праймеріз
Соціологічні опитування суттєво додають аргументів на користь перемоги Трампа у внутрішньореспубліканських передвиборчих перегонах. Експрезидент США вже виграв номінації в штатах Айова та Нью-Гемпшир, і це дозволяє йому зі ще більшим оптимізмом дивитися на ймовірний успіх своєї кампанії.
Коли ви кажете, що перемогли у Нью-Гемпширі й готуєтесь перемогти на праймеріз у Неваді, люди, які донатять на вашу передвиборчу кампанію, платитимуть саме вам, а не вашим конкурентам,
– зазначив експерт-міжнародник.
Фактично, це допомагає Трампу ствердити думку, що він є єдиним справжнім лідером Республіканської партії, за яким піде американський народ. І тепер частина республіканців починає думати, що Трамп поставив усе на карту на шляху до перемоги, і тепер його популярність може привести до влади і його партію.
Відповідно, навіть ті, хто раніше був досить критичним до експрезидента США, зараз перестали його критикувати. Відповідно, кожна нова перемога Трампа дозволяє йому посилювати тиск на Республіканську партію, виборців та лояльний до республіканців бізнес.
"Суспільство бачить, що Трамп є лідером, який ламає усі перепони, ідучи до своєї мети – президентського крісла. (І думає, що – 24 Канал) треба підтримати саме його, тому що він рішучий", – описав думки виборців Осипенко.
Трамп вдало стартував на праймеріз: як це впливає на допомогу Україні
- За повідомленнями американських журналістів, Дональд Трамп почав активно виступати проти угоди з демократами щодо південного кордону та допомоги Україні. В такий спосіб експрезидент хоче здобути політичну перемогу над Джозефом Байденом і показати його як людину, яка навіть не намагається вирішити питання кордону.
- Зберегти цей тиск і, відповідно, затримку в ухваленні бюджету для України, Трампу може допомогти спікер Палати представників Майк Джонсон, який є вкрай лояльним до експрезидента. І саме через його сигнали про те, що компромісний варіант угоди не підтримають у нижній палаті Конгресу, ніякого суттєвого прогресу в її ухваленні за останні тижні січня не сталося.
- Тепер одним із можливих шляхів для розблокування допомоги Україні називають окреме голосування за неї в Конгресі. Це може статися, якщо політики погодяться розглянути питання захисту кордону окремо від інших витрат. Однак чи піде на це республіканська партія, поки що не відомо.