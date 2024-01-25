Соперницей Трампа от республиканцев является Никки Хейли, поэтому сейчас демократы должны были бы ее поддержать. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, добавив, что действующему президенту Джо Байдену понадобится более миллиарда долларов для переизбрания.

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Какие шансы у других кандидатов

Никки Хейли и ее команда в течение суток смогла собрать миллион долларов от 200 тысяч разных людей. Это означает, что общество начало "тянуться" к этому кандидату.

Трамп слишком долго рассчитывал на свою миллионную партию, но ядро республиканцев – это именно те люди, которые постоянно присылают по 5 – 10 долларов в поддержку своего кандидата. Сторонники Трампа уже пытались убедить их, что средства, которые они один раз прислали якобы будут снимать каждый раз.

Несмотря на это у Дональда Трампа все равно есть очень неплохие шансы на республиканских праймериз. Хотя все понимают, как хорошо Никки Хейли троллит Трампа, создает Джо Байдену рекламные ролики для его кампании,

– рассказал Юрий Рашкин.

Он добавил, что у этого кандидата нет шансов выиграть на праймериз, потому что Трамп все для этого сделал: он угрожает, резко высказывается, выглядит очень сердитым. То есть, политик сам себя "ранит", а Никки Хейли продолжает его подкалывать.

"Это прекрасная картина с точки зрения Байдена, который хочет, чтобы Трамп выиграл на праймериз, потому что для него это единственный кандидат против которого он готов выдвигаться снова. Он победил его однажды, то значит имеет шансы сделать это во второй раз", – сказал депутат от округа Рок.

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