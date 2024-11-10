Знает, где ключик от его сердца: Романова спрогнозировала поведение Путина в отношении Трампа

Отношения новоизбранного президента США Трампа и российского диктатора Путина в определенное время складывались по-разному: от очень теплых до периода паузы в общении. Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах в невежливой форме, вяло выдавив из себя несколько слов во время Валдайского форума.

На это в эфире 24 Канала обратила внимание председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что официальное поздравление должно быть в виде телеграммы или личного телефонного звонка, однако Путин этого не делает, ожидает, что Трамп сам позвонит.

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Холодная реакция Путина на победу Трампа

Романова в этой ситуации сравнила поведение Путина с тем, как ведет себя 23-летняя девушка.

Слова Путина, что первый он не будет звонить, намек на то, что пусть Трамп сам это сделает – это несерьезно, он же не девушка 23 лет, которая собирается на свидание. Но ведет себя Путин именно так,

– озвучила Романова.

Она также отметила, что вся речь главы Кремля во время сессии дискуссионного клуба "Валдай" была слишком длинной и не имела никакого смысла.

Он просто сидел и ныл несколько часов о том, как его и Россию никто не любит, все обижают и единственное, что хорошо – это победная армия, которая громит Украину. И вот где-то на 3 – 4 странице этой речи он вяло поздравил Трампа,

– отметила Романова.

Разные периоды отношений Трампа и Путина

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" рассказала, что с Трампом у Путина сложные отношения. С ее слов, у них был шоколадно-мармеладный период, но потом вышла книга звезды американской журналистики Боба Вудворда "Война", где описаны эпизоды, в которых говорится о теплых неофициальных отношениях Трампа и Путина.

"Стоит сказать о том, что благодаря Трампу у Путина во время пандемии COVID-19 была американская вакцина, в то время, когда в США ее еще не было. После выхода этой книги, которая широко обсуждалась, Трамп направил в адрес Путина поток заявлений, в частности, что нанесет удар куда угодно, где бы тот ни прятался", – рассказала Романова.

Путин знает, где ключик от сердца Трампа

Сейчас, по словам Романовой, Трамп выбирает главу администрации, внешнеполитического ведомства и среди кандидатов на ключевые должности только один был замечен в торможении пакета помощи Украине в Конгрессе. Все остальные, с ее слов, вполне проукраинские кандидаты: те, кто мягко поддерживают Украину и те, кто делают это довольно решительно.

Она обратила внимание, что среди кандидатов есть и сторонник вступления Украины в НАТО, увеличение для нее помощи и предоставление разрешения на использование дальнобойного западного оружия по России.

Путин прекрасно все это видит и знает, где ключик от сердца Трампа. Думаю, что за те годы, что Путин не общался с Трампом, этот ключик не изменился – это жесткая лесть. Конечно, что Путин будет ему в полной мере льстить, возможно, это подействует,

– спрогнозировала Романова.

Заметьте, что российский оппозиционер и политический деятель Владимир Милов высказал мнение, что Путин предпочитает поставить войну на паузу. Поскольку Трамп обещал поспособствовать этому и заявил, что во время его каденции войн не будет, то скоро, по его убеждению, можно ожидать соответствующие действия со стороны новоизбранного президента США.

По мнению Милова, главе Кремля в свою очередь есть что предложить Трампу в рамках определенного соглашения, в частности себя как переговорщика с Китаем.