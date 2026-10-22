"Риск потери Сената": политолог объяснил, как Трамп подрывает избирательную кампанию в США

Действия Дональда Трампа в преддверии выборов в США вызывают возмущение в его собственной партии. Политолог предупредил, что решения экс-президента грозят республиканцам потерей большинства в Сенате.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала проанализировал политические шаги Дональда Трампа накануне голосования.

Провал в колеблющихся штатах и просчеты с Кремлем

По его словам, внешнеполитические решения американского политика противоречат стремлениям большинства граждан страны. В частности, около 70% американцев поддерживают Украину, а почти 90% негативно относятся к Путину.

Попытки заигрывать с российским диктатором становятся существенным минусом для Республиканской партии. Из-за отдельных инициатив Трампа, нарушающих американское законодательство, ряд чиновников Белого дома вынуждены искать юридическую поддержку. Кроме того, неудачные кадровые решения ухудшают ситуацию в колеблющихся регионах.

В Техасе, где республиканцы побеждали более 40 лет подряд, из-за выдвижения непопулярного кандидата сейчас лидирует демократ,

– отметил Леонов.

Эксперт отметил, что Путин фактически отклонил предложения о скорейших договоренностях и перенес ключевые встречи на период после выборов. Однако Трамп продолжает верить в возможную помощь со стороны России из-за собственных иллюзий и воспоминаний о событиях 2016 года.

Риски потери большинства в Сенате

По прогнозам, Республиканская партия подвергается высокому риску потери большинства в Сенате – ориентировочно 53 против 47 мест в пользу Демократической партии. Такой результат станет тяжелым ударом для Трампа. При этом в американском обществе сохраняется высокий запрос на поддержку Украины и ужесточение санкций против России, что создает основу для восстановления двухпартийной поддержки в новом составе Конгресса.

Ранее социологи обнародовали данные, согласно которым рейтинг поддержки Трампа снизился до 31%. Эксперты отмечали, что из-за деструктивной политики своего лидера республиканцы могут проиграть выборы в обе палаты американского парламента.