Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 1 марта.
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Что известно о визите Трампа в Саудовскую Аравию
Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию уже в следующем месяце.
В то же время, по словам журналистов, точной даты визита президента США пока нет. Также не сообщалось, посетит ли Трамп другие страны, в частности Израиль.
Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Дональд Трамп планирует осуществить свою первую международную поездку после возвращения к президентской должности. Сперва среди возможных дат визита Трампа были названы в Саудовскую Аравию рассматривали 28 апреля, однако впоследствии поездку отложили.
Ожидается, что во время визита главными темами переговоров станут вопросы иностранных инвестиций, укрепление сотрудничества со странами Персидского залива и поиск путей мирного урегулирования конфликтов в регионе.
По данным источников Axios, Эр-Рияд заинтересован в том, чтобы визит Трампа состоялся после достижения перемирия в Украине.