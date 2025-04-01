Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 1 березня.

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Що відомо про візит Трампа до Саудівської Аравії

Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію вже наступного місяця.

Водночас, за словами журналістів, точної дати візиту президента США поки що немає. Також не повідомлялося, чи відвідає Трамп інші країни, зокрема Ізраїль.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що Дональд Трамп планує здійснити свою першу міжнародну поїздку після повернення до президентської посади. Спершу серед можливих дат візиту Трампа у Саудівську Аравію розглядали 28 квітня, однак згодом поїздку відтермінували.

Очікується, що під час візиту головними темами переговорів стануть питання іноземних інвестицій, зміцнення співпраці з країнами Перської затоки та пошук шляхів мирного врегулювання конфліктів у регіоні.

За даними джерел Axios, Ер-Ріяд зацікавлений у тому, щоб візит Трампа відбувся після досягнення перемир'я в Україні.