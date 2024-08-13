Готов принять их правила игры: что кроется за риторикой Трампа в отношении России, Китая и КНДР

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску, в котором похвалил лидеров России, Китая и Северной Кореи за то, что "они на вершине своей игры". Поэтому, мол, США нужен сильный президент, чтобы противостоять им.

С одной стороны, кандидат в президенты США от республиканцев якобы подыгрывает Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну, а с другой – говорит о противостоянии с ними. В эфире 24 Канала политолог Олег Саакян объяснил риторику Трампа.

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"На сегодня я за этим не вижу комплиментов в сторону России, Китая, Северной Кореи, или готовности с ним работать. Наоборот Трамп готовится им противостоять, но беда в том, что он готов принять их правила игры. Не цивилизованные, а варварские и в этом он с ними одной крови", – подчеркнул политолог.

Трамп манипулирует избирателями

Экс-президент США не говорит о ценностях и фактически принимает правила игры так называемых геополитических джунглей, чем подыгрывает России, Китаю и КНДР. Однако с другой стороны, говорит, что в этих геополитических джунглях США должны быть "королем всех зверей".

Мол, с Джо Байденом мы (США – 24 Канал) не являемся королем леса. Посмотрите, как те (Россия, Китай и КНДР – 24 Канал) активно поднимают ставки, а мы сейчас слабые,

– сказал Саакян.

Сейчас Трамп популистски потакает упрощенным представлениям о мире своего избирателя.

"Где-то они (избиратели – 24 Канал) влияют на него и он упрощается до уровня низовых настроений вырожденной республиканской идеологии, а где-то наоборот Трамп и является трендсетером этого и увеличивает ряды подобно настроенных граждан", – отметил политолог.