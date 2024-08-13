З одного боку, кандидат у президенти США від республіканців нібито підіграє Владіміру Путіну, Сі Цзіньпіну та Кім Чен Ину, а з іншого – говорить про протистояння з ними. В етері 24 Каналу політолог Олег Саакян пояснив риторику Трампа.

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"На сьогодні я за цим не бачу компліментів у бік Росії, Китаю, Північної Кореї, чи готовності з ним працювати. Навпаки Трамп готується їм протистояти, але біда в тому, що він готовий прийняти їх правила гри. Не цивілізовані, а варварські й в цьому він з ними однієї крові", – наголосив політолог.

Трамп маніпулює виборцями

Експрезидент США не говорить про цінності й фактично приймає правила гри так званих геополітичних джунглів, чим підіграє Росії, Китаю та КНДР. Проте з іншого боку, каже, що в цих геополітичних джунглях США мають бути "королем всіх звірів".

Мовляв, з Джо Байденом ми (США – 24 Канал) не є королем лісу. Гляньте, як ті (Росія, Китай та КНДР – 24 Канал) активно підіймають ставки, а ми зараз кволі,

– мовив Саакян.

Зараз Трамп популістично потурає спрощеним уявленням про світ свого виборця.

"Десь вони (виборці – 24 Канал) впливають на нього й він спрощується до рівня низових настроїв виродженої республіканської ідеології, а десь навпаки Трамп і є трендсетером цього й збільшує ряди подібно налаштованих громадян", – зазначив політолог.