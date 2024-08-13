Політолог Андрій Вігірінський розібрав у розмові з 24 Каналом основні меседжі. На його думку, Маск поганий інтерв'юер, адже постійно "бекав".

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Якими є основні меседжі Трампа

На початку розмови Дональд Трамп заявив наступне: коли Владімір Путін почав згруповувати війська вздовж кордону з Україною, це означало, що він готовий до переговорів зі США щодо безпеки євразійського континенту та розв'язання питань в Нормандському форматі, які стосуються України.

Замість того, щоб піти на діалог з питань безпеки, Джо Байден почав робити необдумані заяви про незворотність членства України в НАТО. Якщо прослідкувати характер комунікації між Білим домом і Кремлем у 2021 році, то відбувалися двосторонні зустрічі, далі кілька етапів переговорів чи підготовки до них.

Навіть був випадок, який стосувався ультиматуму Кремля, пов'язаного з переміщенням сил та спроможностей Північноатлантичного альянсу з тих кордонів, які вони зайняли у межах трьох етапів розширення. Тобто до повномасштабного вторгнення між США та Росією дійсно був діалог щодо безпеки НАТО вздовж інтересів країни-агресорки. Проте це не є виправданням агресії.

"Трамп говорив у своїй властивій манері, доволі спрощеній, на широкий загал. На ранок було понад 64 мільйони прослуховувань. І я не думаю, що кожний зі слухачів проводив онтологічні аналізи про те, як розвивалася дипломатія; скільки зустрічей було у Лаврова і Блінкена; скільки разів звучали слова про неподільність безпеки, неможливість убезпечити себе шляхом інтересів іншої країни. Така версія, яку озвучує Трамп, може бути", – наголосив Андрій Вігірінський.

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Вона притаманна не ідеалістам чи консерваторам, а представникам течії реалістів. До них відносяться доволі відомі особи, зокрема американський політолог Джон Міршаймер. Вони говорять не стільки про Україну, як про політику США у сфері безпеки на євразійському континенті. А також стверджують, що Штатам одного моменту потрібно було зупинити розширення НАТО чи політичні заяви щодо цього.

Оскільки у цей момент настав період високих цін на нафту в Росії, коли вона вийшла з піке та дефолту у 1990-х роках. Що важливо, США не надали належної уваги промові Путіна на Мюнхенській безпековій конференції. Ці думки не є мейнстримними в Україні, їх не слухають люди та не цитують ЗМІ. Це один з недоліків, які має наше інформаційне суспільство.