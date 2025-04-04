Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как выглядит "золотая карта" Трампа

На опубликованном видео можно увидеть, что карта выполнена в золотом цвете. На ней изображен Трамп, а на теле виднеется статуя Свободы. Также на карточке можно заметить надпись "Карта Трампа" (The Trump card).

За 5 миллионов долларов это может стать вашим,

– заявил Трамп демонстрируя карту журналистам.

Трамп показал, как выглядит "золотая карта": смотрите видео

В то же время президент США отметил, что в свободную продажу карта поступит только через несколько недель. По его словам, это "очень увлекательно".

Напомним, что Трамп анонсировал выпуск "золотых карт" еще в конце февраля. Президент США надеется продать "миллионы таких карточек".