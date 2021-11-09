Трамп попал бейсбольным мячом ребенку в голову: курьезное видео

С американским политиком Дональдом Трампом случился курьезный инцидент. Он попал бейсбольным мячом ребенку в голову. Хотя, целился он не слишком сильно.

Этот случай произошел во время визита политика и его жены на бейсбольный матч в городе Атланта, в штате Джорджия. Соответствующее видео опубликовали в тиктоке.

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У политика попросили автограф

Местные подростки увидели Трампа и захотели взять у него автограф. Тот находился на верхней трибуне. Один из мальчиков бросил политику бейсбольный мяч. Он мастерски поймал его и поставил свою подпись. Этот процесс сопровождался аплодисментами от очевидцев. Они были в восторге от того, что президент согласился на такую просьбу.

Далее политик прицелился и бросил мяч назад. Однако ребенку не удалось его поймать. "Сувенир" попал прямо в голову подростку, стоявшему рядом. Впрочем, парень не пострадал, с него лишь слетела бейсболка.

Трамп попал мячом ребенку в голову: смотрите видео

Курьезные случаи с Трампом