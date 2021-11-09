Трамп попал бейсбольным мячом ребенку в голову: курьезное видео
Источник:тикток loupastore27
С американским политиком Дональдом Трампом случился курьезный инцидент. Он попал бейсбольным мячом ребенку в голову. Хотя, целился он не слишком сильно.
Этот случай произошел во время визита политика и его жены на бейсбольный матч в городе Атланта, в штате Джорджия. Соответствующее видео опубликовали в тиктоке.
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У политика попросили автограф
Местные подростки увидели Трампа и захотели взять у него автограф. Тот находился на верхней трибуне. Один из мальчиков бросил политику бейсбольный мяч. Он мастерски поймал его и поставил свою подпись. Этот процесс сопровождался аплодисментами от очевидцев. Они были в восторге от того, что президент согласился на такую просьбу.
Далее политик прицелился и бросил мяч назад. Однако ребенку не удалось его поймать. "Сувенир" попал прямо в голову подростку, стоявшему рядом. Впрочем, парень не пострадал, с него лишь слетела бейсболка.
Трамп попал мячом ребенку в голову: смотрите видео
Курьезные случаи с Трампом
- Ранее Трамп сделал неожиданное заявление. Он утверждал, что нокаутирует Байдена "за секунды" на боксерском ринге, и предположил, что это мог бы быть его самый легкий бой. После этого сеть взорвалась мемами.
- Летом в сети заподозрили, что американский политик надел брюки задом наперед. Все из-за публикации некачественной фотографии Трампа со съезда Республиканской партии. Впрочем, на самом деле с одеждой все было в порядке.