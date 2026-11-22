Трамп обиделся на Кэролайн Левитт, потому что она любит своего ребенка больше, чем его
Дональд Трамп не скрывает, что ему не хватает бывшей пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая ушла с должности после рождения второго ребенка. Президент США даже пошутил, что теперь она отдает предпочтение малышу, а не ему, и пожаловался на сложность поиска достойной замены.
Об этом Трамп заявил в эфире программы Saturday in America на канале Fox News.
Что Трамп сказал о Кэролайн Левитт?
Американский лидер высоко оценил работу бывшей пресс-секретаря, назвав ее невероятной представительницей своей администрации. В то же время он признал, что найти человека, который мог бы ее заменить, оказалось непросто.
Кэролайн была просто невероятной. Она большая проблема. Я ей так и сказал. Она была настолько хороша. Кого, черт возьми, можно поставить на ее место?
– заявил Трамп.
После этого президент перешел к личной жизни Левитт и пошутил по поводу ее решения уйти с работы ради семьи.
Она любит ребенка больше, чем меня. Это ужасно, правда?
– сказал он.
Трамп также добавил, что Левитт хорошо справляется с новой работой и может стать звездой. Сейчас бывшая пресс-секретарь сотрудничает с Fox News.
Почему Кэролайн Левитт ушла из Белого дома?
Кэролайн Левитт объявила о завершении работы в должности пресс-секретаря Белого дома в августе 2026 года. Незадолго до этого она родила второго ребенка, а после декретного отпуска решила уделять больше времени семье.
Трамп публично поддержал ее решение и заявил, что понимает желание матери быть рядом с маленькими детьми.
Левитт стала самой молодой пресс-секретарью Белого дома в истории – она заняла эту должность в 27 лет.
После ее ухода найти постоянную замену оказалось непросто. В частности, Кэти Закария, которую назначили на эту должность, покинула ее уже через несколько дней. Трамп также публично обсуждал возможность привлечь к этой работе президента UFC Дану Уайта.