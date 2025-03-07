Как ссора в Белом доме повлияла на рейтинг Зеленского: опрос

Социологи продолжают изучать рейтинг Владимира Зеленского. С 14 февраля по 4 марта Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз КМИС. Предыдущий опрос КМИС проходил 4 – 9 февраля. По состоянию на первую половину февраля Владимиру Зеленскому доверяли 57% украинцев.

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Какой актуальный рейтинг Зеленского

КМИС проводил свой опрос методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, которые подконтрольны правительству. В целом пообщались с 1029 респондентами в возрасте 18 лет и старше.

С 14 февраля по 4 марта 2025 года уровень доверия к Зеленскому вырос до 67%, а доля тех, кто не доверяет, снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия – недоверия улучшился до +38%.

После скандала в Белом доме на период 1 – 4 марта 2025 года доверие к Зеленскому выросло до 68%, недоверие составило 27%. Баланс доверия – недоверия на период 1 – 4 марта 2025 года составил +41%.

Президенту доверяют во всех регионах. На Востоке Украины немного меньше, чем в других регионах, но все равно это 60%, то есть большинство.

Дальнейшая динамика будет зависеть от того, будет ли атмосфера эмоционально заряженной с повышенными рисками, или будет иметь место охлаждение и более конструктивный разговор (конечно, с поддержкой оборонных усилий украинцев). В любом случае важно подчеркнуть, что основная причина единения и повышения доверия к президенту – не атаки на него персонально. Украинцы воспринимают риторику новой власти США как атаку на всю Украину и всех украинцев,

– отмечают в КМИС.

Напоследок там подчеркнули: абсолютное большинство украинцев выступает против мира на любых условиях. Общество не готово к компромиссу, который будет капитуляцией.