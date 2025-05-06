Трамп снова разбрасывается словами

Эта идея не нова. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Турция уже имеет опыт посредничества, в частности в заключении зерновой сделки 2022 года. Президент Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги как медиатор, позиционируя Турцию как нейтрального игрока, поддерживающего отношения и с Киевом, и с Москвой.

Стоит ли серьезно к этому относиться?

Мое мнение, что это просто риторика. Американский президент Дональд Трамп любит громкие заявления, которые привлекают внимание, но часто за ними нет конкретики или реального плана. Назвать Эрдогана посредником – эффектный ход, вписывающийся в его стиль "миротворца".

Однако без четких договоренностей и механизмов это выглядит как попытка показать активность, а не реальный шаг к миру. К тому же его команда уже показывает противоречивые сигналы: от "быстрого мира" до "это не будет легко". Скорее всего, это игра на публику, чтобы подчеркнуть контраст с предыдущей администрацией.

Трамп, называя Эрдогана посредником, не предлагает ничего, что могло бы заинтересовать Турцию или компенсировать ее усилия в посредничестве, особенно когда Анкара уже перегружена ближневосточными проблемами. Без конкретных стимулов – например, поддержки в сирийском вопросе или завершению войны в Секторе Газа, экономических бонусов – Эрдоган вряд ли бросит все ресурсы на украинско-российский трек. К тому же Трамп не упоминает, как решать конфликты интересов Турции с Россией (например, в Сирии или Ливии), что делает его заявление еще более абстрактным.

Так что, заявление выглядит как пустой жест, потому что не учитывает реальных приоритетов Турции.