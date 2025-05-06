Трамп нашел нового миротворца для окончания войны
- Дональд Трамп предложил привлечь Реджепа Эрдогана в качестве посредника в войне между Украиной и Россией, но эта идея выглядит как риторика без реального плана.
- Эрдоган уже имеет опыт посредничества, но без конкретных стимулов и договоренностей с Турцией, такая инициатива может остаться пустым жестом.
Так что же означает очередное сообщение Трампа, на этот раз о привлечении Реджепа Эрдогана к посредничеству в войне между Украиной и Россией?
Трамп снова разбрасывается словами
Эта идея не нова. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.
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Турция уже имеет опыт посредничества, в частности в заключении зерновой сделки 2022 года. Президент Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги как медиатор, позиционируя Турцию как нейтрального игрока, поддерживающего отношения и с Киевом, и с Москвой.
Стоит ли серьезно к этому относиться?
Мое мнение, что это просто риторика. Американский президент Дональд Трамп любит громкие заявления, которые привлекают внимание, но часто за ними нет конкретики или реального плана. Назвать Эрдогана посредником – эффектный ход, вписывающийся в его стиль "миротворца".
Однако без четких договоренностей и механизмов это выглядит как попытка показать активность, а не реальный шаг к миру. К тому же его команда уже показывает противоречивые сигналы: от "быстрого мира" до "это не будет легко". Скорее всего, это игра на публику, чтобы подчеркнуть контраст с предыдущей администрацией.
Трамп, называя Эрдогана посредником, не предлагает ничего, что могло бы заинтересовать Турцию или компенсировать ее усилия в посредничестве, особенно когда Анкара уже перегружена ближневосточными проблемами. Без конкретных стимулов – например, поддержки в сирийском вопросе или завершению войны в Секторе Газа, экономических бонусов – Эрдоган вряд ли бросит все ресурсы на украинско-российский трек. К тому же Трамп не упоминает, как решать конфликты интересов Турции с Россией (например, в Сирии или Ливии), что делает его заявление еще более абстрактным.
Так что, заявление выглядит как пустой жест, потому что не учитывает реальных приоритетов Турции.
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