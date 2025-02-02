Перестанет существовать как страна, Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом

Дональд Трамп снова выразил желание сделать Канаду 51-м штатом. Президент США убежден, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как страна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Трамп снова сделал заявление о присоединении Канады

В своем сообщении Дональд Трамп задался вопросом, зачем США тратят сотни миллиардов долларов для субсидирования Канады. По его словам, США "ничего не нужно" из того, что имеет Канада.

Мы имеем неограниченное количество энергии, должны производить собственные автомобили и имеем больше древесины, чем можем использовать. Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестоко, но правда!

– указал Трамп.

Трамп снова выразил желание, чтобы Канада стала "желанным 51-м штатом". Он пообещал канадцам гораздо более низкие налоги, лучшую военную защиту, – и все это при отсутствии никаких тарифов.

Сообщение Дональда Трампа о Канаде / Скриншот

К слову, с 1 февраля Дональд Трамп все-таки выполнил свою угрозу и объявил о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. В частности, энергетические продукты из Канады будут облагаться 10% пошлиной, а также для страны отменена "де мимис" льгота по пошлинам для малых отправлений стоимостью до 800 долларов.