Республиканцы дадут Украине именно то, что нужно: оперативная сводка от Свитана

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США. Также республиканцы получили большинство мест в Конгрессе, и это может быть хорошей новостью для Украины.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил в ежедневной сводке для 24 Канала, что политика республиканцев по помощи Украине может измениться на фоне их победы. И это пойдет на пользу двустороннему сотрудничеству.

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Республиканцы могут помочь

Дональд Трамп победил на выборах в США. По мнению Романа Свитана, обещания об "окончании войны за 24 часа" так и не будут выполнены, просто потому, что мировые вызовы, которую Трамп получил "в наследство" от Байдена, потребуют действительно немало времени и усилий.

"Команда Трампа разделена пополам. Есть "ястребы", которые прекрасно понимают, что такое Китай, Россия, Иран и КНДР. А есть определенные "канцелярские мошенники", которые отбудут 4-летний срок и разбегутся. Кто победит – того мнения и будет придерживаться Трамп", – заметил полковник запаса.

В то же время помощь Украине, считает Свитан, может несколько модифицироваться в лучшую сторону.

Республиканцы – это прагматичные "ястребы". Если у них что-то просить для конкретной цели, то должно быть понимание, чего мы хотим достичь и роспись по выделенным силам и средствам для выполнения задачи. Затем будет запрос о выделенных средствах. И это правильно, это то, что нам нужно,

– подчеркнул Свитан.

По мнению военного эксперта, теперь США могут выделять Украине не большие пакеты на "размытые задачи", а наоборот – меньшее количество средств, однако на конкретную цель. Также Свитан добавил, что Украине важно поддерживать хорошие контакты с Трампом, и хорошим решением Владимира Зеленского было сразу же поздравить его с победой.

Неудачный штурм россиян на Луганщине

Между тем так называемые российские "военкоры" сообщили, что комбриг 123-й бригады вооруженных сил России с позывным "Каштан" отправил в "лобовой штурм" четыре батальона в районе Белогоровки, что на Луганщине. Из-за отсутствия огневой поддержки наступление провалилось, и россияне понесли огромные потери.

Это более половины бригады – около 2000 российских террористов. Это именно та цифра, которой оперируют россияне на Северском направлении. Для них очень важно зайти из Лимана на Славянск, то есть с левого берега Северского Донца. Для этого им надо решить вопрос по Северскому фронту,

– объяснил Свитан.

Наступление россиян на Луганщине / Скриншот с DeepState

В частности, оккупантам важно захватить как раз Белогоровку, которую удерживают украинские военные. Собственно, россияне даже не могут доложить Путину, что захватили Луганскую область.