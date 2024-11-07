Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив у щоденному зведенні для 24 Каналу, що політика республіканців щодо допомоги Україні може змінитися на тлі їхньої перемоги. І це піде на користь двосторонній співпраці.

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Республіканці можуть допомогти

Дональд Трамп переміг на виборах у США. На думку Романа Світана, обіцянки про "закінчення війни за 24 години" так і не будуть виконані, просто тому, що світові виклики, яку Трамп отримав "у спадок" від Байдена, потребуватимуть справді чимало часу та зусиль.

"Команда Трампа розділена навпіл. Є "яструби", які чудово розуміють, що таке Китай, Росія, Іран та КНДР. А є певні "канцелярські шахраї", які відбудуть 4-річний термін і розбіжаться. Хто переможе – тієї думки й дотримуватиметься Трамп", – зауважив полковник запасу.

Водночас допомога Україні, вважає Світан, може дещо модифікуватися у кращий бік.

Республіканці – це прагматичні "яструби". Якщо в них щось просити для конкретної мети, то має бути розуміння, чого ми хочемо досягнути та розпис щодо виділених сил та засобів для виконання завдання. Потім буде запит про виділені кошти. І це правильно, це те, що нам потрібно,

– наголосив Світан.

На думку військового експерта, тепер США можуть виділяти Україні не великі пакети на "розмиті завдання", а навпаки – меншу кількість коштів, однак на конкретну ціль. Також Світан додав, що Україні важливо підтримувати хороші контакти з Трампом і гарним рішенням Володимира Зеленського було одразу привітати його з перемогою.

Невдалий штурм росіян на Луганщині

Тим часом так звані російські "воєнкори" повідомили, що комбриг 123-ї бригади збройних сил Росії з позивним "Каштан" відправив в "лобовий штурм" чотири батальйони в районі Білогорівки, що на Луганщині. Через відсутність вогневої підтримки наступ провалився і росіяни зазнали величезних втрат.

Це більш як половина бригади – близько 2000 російських терористів. Це саме та цифра, якою оперують росіяни на Сіверському напрямку. Для них дуже важливо зайти з Лиману на Слов'янськ, тобто з лівого берега Сіверського Донця. Для цього їм треба розв'язати питання по Сіверському фронту,

– пояснив Світан.

Наступ росіян на Луганщині / Скриншот з DeepState

Зокрема, окупантам важливо захопити якраз Білогорівку, яку утримують українські військові. Власне, росіяни навіть не можуть докласти Путіну, що захопили Луганську область.