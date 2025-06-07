Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, отметив, что у Трампа есть опыт ведения переговоров и он считает себя очень удачным переговорщиком.

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Как вероятно будет действовать Трамп в отношении Украины и России

Президент Соединенных Штатов, как отметил бывший глава МИД, хочет достичь прекращения боевых действий и чтобы оно было постоянным. Однако больше всего он хочет, чтобы заслуги за мирное урегулирование войны получил именно он.

"Он будет пытаться давить, но довольно осторожен с Кремлем и это связано с тем, что для него важны отношения с Россией, а это и будущие переговоры о стратегической безопасности, контроль над стратегическим вооружением, космос, разговоры по Китаю", – озвучил Климкин.

По словам экс-министра иностранных дел, недавняя феноменальная украинская операция "Паутина" с одной стороны импонирует Трампу, поскольку дает ему возможность играть с рычагами давления на Путина, а с другой – Украине стоит быть очень осторожной. Ведь, как подчеркнул Климкин, дальнейшие такого масштаба операции могут нарушать планы Трампа.

Это очень непростой момент для Украины, потому что он может нажать и сказать: "Окей, вы себя показали, а теперь затихните, успокойтесь и слушайте меня". Поэтому риски для Украины есть,

– подчеркнул Климкин.

По его словам, они не связаны с тем, что прямо сейчас на голову Украине упадут американские санкции. Этого экс-министр иностранных дел пока не прогнозирует. Более того, он обратил внимание на то, что Трамп с симпатией публично говорит об Украине.

Однако надеяться на то, что Трамп в конце концов перейдет на сторону нашего государства, по мнению бывшего главы МИД, не стоит. Он и в дальнейшем будет играть роль футбольного рефери, будет давить и на Украину, и на Россию, но абсолютно асимметрично.

"Проблема только в том, что отношения с Россией ему в перспективе нужны, а касательно Украины он говорит, что в некоторых аспектах начинает видеть "добавленную стоимость". Он не случайно на всех предыдущих переговорах упоминал о подписанном соглашении (о полезных ископаемых), его перспективах", – отметил Климкин.

Это соглашение между США и Украиной, по словам Климкина, Трамп расценивает для себя как правильную политическую историю. Поэтому с одной стороны риски для украинской стороны существуют, они довольно серьезные, а с другой – Трамп не собирается Украину приравнивать к России и вводить одинаковые санкционные ограничения.