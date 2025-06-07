Таку думку в етері 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, зазначивши, що у Трампа є досвід ведення переговорів і він вважає себе дуже вдалим перемовником.

Дивіться також Дедлайн у моїй голові, – Трамп пояснив, коли застосує санкції проти Росії

Як ймовірно діятиме Трамп щодо України та Росії

Президент Сполучених Штатів, як зауважив колишній очільник МЗС, хоче досягти припинення бойових дій і щоб воно було сталим. Однак найбільше він прагне, аби заслуги за мирне врегулювання війни отримав саме він.

"Він буде намагатися тиснути, але є доволі обережним з Кремлем і це пов'язано з тим, що для нього важливими є відносини з Росією, а це і майбутні переговори про стратегічну безпеку, контроль над стратегічним озброєнням, космос, розмови щодо Китаю", – озвучив Клімкін.

Зі слів ексміністра закордонних справ, нещодавня феноменальна українська операція "Павутина" з одного боку імпонує Трампу, оскільки дає йому можливість грати з важелями тиску на Путіна, а з іншого – Україні варто бути дуже обережною. Адже, як підкреслив Клімкін, подальші такого масштабу операції можуть порушувати плани Трампа.

Це дуже непроста мить для України, бо він може натиснути й сказати: "Окей, ви себе показали, а тепер затихніть, заспокойтеся і слухайте мене". Тому ризики для України є,

– наголосив Клімкін.

З його слів, вони не пов'язані з тим, що прямо зараз на голову Україні впадуть американські санкції. Цього ексміністр закордонних справ поки що не вбачає. Ба більше, він звернув увагу на те, що Трамп з симпатією публічно говорить про Україну.

Однак сподіватися на те, що Трамп врешті решт перейде на бік нашої держави, на думку колишнього очільника МЗС, не варто. Він і надалі буде грати роль футбольного рефері, буде тиснути і на Україну, і на Росію, але абсолютно асиметрично.

"Проблема тільки в тому, що відносини з Росією йому в перспективі потрібні, а стосовно України він каже, що в деяких аспектах починає бачити "додану вартість". Він не випадково на всіх попередніх переговорах згадував про підписану угоду (про корисні копалини), її перспективи", – зазначив Клімкін.

Цю угоду між США та Україною, зі слів Клімкіна, Трамп розцінює для себе як правильну політичну історію. Тож з одного боку ризики для української сторони існують, вони доволі серйозні, а з іншого – Трамп не збирається Україну прирівнювати до Росії та впроваджувати однакові санкційні обмеження.