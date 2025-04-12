Обогащение на пошлинах: как Трамп и его друзья выиграли от решения о тарифах

США приостановили введение новых тарифов на импорт из большинства стран на 90 дней. Сенатор Адам Шифф считает, что стоит провести расследование и выяснить мог ли Трамп манипулировать фондовым рынком ради своего обогащения, когда резко решил поставить на паузу действие пошлин.

Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в разговоре с 24 Каналом отметил, что журналисты уже проводят расследование.

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Внезапное решение Трампа вызвало подозрения среди политиков США

Адам Шифф предположил, что американский президент мог намеренно объявить тарифную войну на короткий срок, чтобы обогатиться самому и сделать богаче своих друзей. Впоследствии Трамп рассказал, что один из его товарищей заработал 900 миллионов долларов, другой – 2,5 миллиарда.

"Было расследование в Конгрессе. Тогда, когда заявление вышло в соцсети, выступал спецпредставитель по делам торговли, который рассказал, что эти пошлины – это новое направление США, а позже он уже должен был объяснить, почему США вдруг изменили свою политику", – озвучил Добрянский.

Отметим, что лидер США написал в соцсети Social Truth до объявления решения о приостановлении действия новых тарифов сообщение, что настало прекрасное время для покупки активов на бирже. На фоне информации о приостановлении пошлин фондовый рынок Соединенных Штатов начал резко расти. Впоследствии Трамп озвучил, что потребительские цены в Соединенных Штатах снизились, а инфляции почти нет.