Не понимает последствий, – ветеран США предположил, почему Трамп давит именно на Украину

Американский президент Дональд Трамп приостановил предоставление Украине военной помощи. В США политическая ситуация очень противоречивая. Если демократы поддерживали определенное направление, тогда республиканцы автоматически выбирают выступать против этого.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан МакБет, который озвучил, что в США может быть вице-президент, который не очень хорошо осведомлен относительно глобальных или военных дел, а сам президент меняет мнение трижды за день.

Смотрите также США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения о минералах, – NBC

Чем может объясняться поведение Трампа?

OSINT-аналитик высказал мнение, что Трамп просто хочет, чтобы война закончилась и ему не особо важно, кто выиграет или проиграет, или в случае российско-украинской войны, как отметил МакБет, кто проиграет и кто сделает это больше.

Потому что и Россия, и Украина не могут победить в этой войне, сейчас вопрос лишь в том, кто потеряет больше, а кто меньше. Не думаю, что Трампа это волнует,

– озвучил МакБет.

По его словам, американский лидер хочет быстрее завершить боевые действия, потому что обещал своим избирателям это сделать и ему легче давить сегодня на Украину, которой нужно оружие и над которой США имеют больше рычагов влияния, чем над Россией. OSINT-аналитик заметил, что Соединенные Штаты в случае с Россией уже мало что могут сделать, чтобы нажать, ведь санкции против нее и так введены.

Кажется, что он просто не понимает последствий своих действий. Но если бывший президент Байден был за что-то, то Трамп знает, что это хорошая политика выступать против этого. Все может вот так просто объясняться,

– предположил МакБет.

США предали украинский народ

За последние 3 года, как рассказал ветеран армии США, он заметил, что народ Украины очень похож на курдов, поскольку это люди, которые борются, зная, что их дети или даже внуки никогда не будут свободны от угрозы России. Однако они все равно продолжают противостоять стране-агрессору.

МакБет отметил, что США предали украинцев так же как курдов. Он убежден, что Украина не откажется от борьбы за свою свободу.

"Сейчас есть очевидные признаки того, что администрация Трампа не понимает геополитических последствий своих решений. Не верю, что у президента США есть план "Б", он опирается на план, который заключается в том, чтобы ударить Украину в спину, пока она не решит, что ей легче уступить, чем продолжать борьбу", – подытожил МакБет.

Напомним, что ряд республиканцев не поддерживает решение Трампа о приостановлении военной поддержки Украины, подчеркивая, что такой шаг может сыграть на пользу главе Кремля Путину. Другие однопартийцы президента США расценивают эти его действия как часть переговорного процесса.