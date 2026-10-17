Трамп заявил, что без макияжа он выглядит "как мертвец"

Президент США Дональд Трамп 16 октября во время выступления в Джорджии рассказал своим сторонникам об использовании косметики. Американский лидер признался, что сам наносит макияж.

Об этом Трамп заявил, комментируя свой внешний вид.

Зачем Трампу макияж?

По его словам, без косметики человек может выглядеть как "мертвец".

Я использую очень мало макияжа и наношу его сам. Если не нанести немного косметики, выглядишь как мрець. Я не хочу так выглядеть,

– сказал американский президент.

Поскольку 80-летний политик является самым пожилым человеком за всю историю США на посту президента, вопросы о его здоровье и внешнем виде возникают регулярно. Белый дом постоянно уверяет в отличном состоянии лидера, однако на его теле периодически замечают пятна, синяки и пластыри.

В частности, в январе 2026 года во время Всемирного экономического форума в Давосе внимание журналистов привлек большой синяк на левой руке президента. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что Трамп ударился рукой об угол стола во время мероприятия. Также она отметила, что американский лидер склонен к появлению синяков из-за ежедневного приема аспирина.

Сам Трамп ранее рассказывал, что принимает 325 миллиграммов аспирина в день. По его словам, врачи советовали ему пересмотреть дозировку, однако он не хочет отказываться от привычного режима, которого придерживается более 25 лет.

Синяки на руках Трампа замечают еще с февраля 2025 года. Ранее Белый дом объяснял их частыми рукопожатиями, а сам президент использовал косметику, чтобы сделать темные пятна менее заметными.

В то же время у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая может вызывать отеки ног. Сам президент уверяет, что чувствует себя хорошо.