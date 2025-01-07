Трамп призывает Данию передать Гренландию США "ради свободного мира"

Дональд Трамп выразил мнение, что Дания должна уступить Гренландию Соединенным Штатам "ради свободного мира". В случае отказа он пригрозил Дании пошлинами. Трамп также заявил о необходимости контролировать Панамский канал.

Гренландия, по его словам, нужна США ради их национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Зачем Трампу Гренландия и Панамский канал

Трамп снова заявил, что США необходимо контролировать Гренландию.

Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности, мне это говорили в течение длительного времени,

– заявил он.

Трамп выразил сомнения, имеет ли Дания право на владение островом. Скандинавская страна так или иначе должна отказаться от него "ради свободного мира".

Трамп заявил об активности российских и китайских кораблей вокруг острова. "Вам даже не нужен бинокль (чтобы их увидеть – 24 Канал)", – говорит он.

Трамп также предположил, что жители Гренландии проголосовали бы или за независимость, или за присоединение к США. В то же время он предупредил Данию о возможном введении пошлин, если ситуация не изменится.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что будущее Гренландии должна решать сама Гренландия. Она добавила, что арктическая территория "не продается".

Трампа спросили, может ли он заверить, что не будет прибегать к военному или экономическому принуждению, пытаясь получить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Нет, я не могу заверить вас ни в одном из этих двух,

– ответил он.

Относительно Панамского канала, то Трамп заявил, что тот "был построен для наших военных".

Он считает канал жизненно необходимым для США и отмечает, что Китай хочет им управлять.