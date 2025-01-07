Гренландія, за його словами, потрібна США заради їх національної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Навіщо Трампу Гренландія та Панамський канал

Трамп знову заявив, що США необхідно контролювати Гренландію.

Нам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки, мені це говорили протягом тривалого часу,

– заявив він.

Трамп висловив сумніви, чи Данія має право на володіння островом. Скандинавська країна так чи інакше повинна відмовитися від нього "заради вільного світу".

Трамп заявив про активність російських та китайських кораблів навколо острову. "Вам навіть не потрібен бінокль (щоб їх побачити – 24 Канал)", – каже він.

Трамп також припустив, що мешканці Гренландії проголосували б або за незалежність, або за приєднання до США. Водночас він попередив Данію про можливе введення мит, якщо ситуація не зміниться.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії має вирішувати сама Гренландія. Вона додала, що арктична територія "не продається".

Трампа запитали, чи може він запевнити, що не буде вдаватися до військового чи економічного примусу, намагаючись отримати контроль над Гренландією і Панамським каналом.

Ні, я не можу запевнити вас ні в одному з цих двох,

– відповів він.

Щодо Панамського каналу, то Трамп заявив, що той "був побудований для наших військових".

Він вважає канал життєво необхідним для США і наголошує, що Китай хоче ним керувати.