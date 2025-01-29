Политолог Олег Лесной сказал 24 Каналу, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию за свою миротворческую деятельность в Украине. Поэтому стоит приготовиться, впереди ждут интересные события.

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Почему Трамп не будет "сливать" Украину

Политолог считает, что в администрации Трампа продолжается активная работа над разработкой мирного плана по российско-украинской войне. Об Украине очень часто вспоминают, то есть для президента США украинский вопрос не является проходным, как казалось ранее.

Готовность идти на диалог с Путиным есть. Готовность "сливать" Украину, как бы кому-то не хотелось писать в своих медиа, нет,

– отметил Олег Лесной.

По его словам, психотип Трампа давно просчитан. Он не может быть лузером, поэтому в вопросе Украины должен стать миротворцем. Об этом он и сам говорил в своей первой речи в качестве президента. Политолог предполагает, что Трамп хочет войти в историю как тот, кто получит Нобелевскую премию за свои миротворческие действия.

Если исходить через эмоциональную составляющую, а не рационально подходить, то его очень трудно анализировать. Единственное, что я могу всем посоветовать: пристегивайтесь, будет очень весело,

– подытожил Лесной.

Напомним, что Служба гражданства и иммиграции США временно приостановила программу U4U для украинских беженцев.

Также USAID приостановило финансирование всех своих программ в мире, в том числе и в Украине. Причина – 90-дневный аудит Госдепартамента.