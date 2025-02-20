У противостояния Трампа и Зеленского есть только один победитель –Россия, – CNN

Последние заявления президента США Дональда Трампа продемонстрировали его отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Вместе с этим появилась новая неопределенность относительно будущего Украины, а также безопасности Европы в целом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Чем опасны заявления Трампа относительно Зеленского

На прошлой неделе Трампа заявил, что рейтинги Зеленского в Украине низкие. Однако 18 февраля он пошел дальше и заявил, поддержка украинского лидера составляет лишь 4%, а войну начал Киев.

В издании отметили, что эти утверждения очень близки к кремлевским нарративам, ведь Москва также неоднократно заявляла, что нападение на Украину в 2022 году было вызвано якобы ее неизбежным вступлением в НАТО, а также ставит под сомнение легитимность Зеленского.

В тени всегда оставалась угроза того, что их напряженные отношения во время первого срока Трампа – когда Зеленский не дал Трампу желаемого во время "идеального" телефонного звонка, который стал причиной импичмента – останутся темной, неотвратимой тучей, что будет нависать над их будущими контактами. Теперь это облако прорвалось и Украина попала под ливень,

– говорится в статье.

Несмотря на то, что Зеленский смягчил свои замечания о том, что Трамп "живет в мире дезинформации", добавив, что он глубоко уважает президента США и американский народ. Трамп в своем заявлении не стал проявлять никаких подобных оговорок и назвал украинского президента "диктатором", который должен действовать быстро, чтобы спасти Украину.

Такая риторика вызывает беспокойство, ведь она не только дискредитирует президента Украины, но и создает почву для возможного сокращения военной и финансовой помощи. Трамп неоднократно ошибочно заявлял, что украинская помощь "исчезла", и что Зеленский находится на "денежном потоке". Таким образом президент США готовит американцев к нарративу, который, вероятно, завершится сокращением этой помощи.

Возможно ли проведение выборов в Украине

В статье отмечается, что во время военного положения выборы приостанавливаются.

Предлагаемое командой Трампа прекращение огня могло бы позволить их проведение, а также предоставить возможность голосовать военным. Но что делать с миллионами украинских беженцев за рубежом? Что с избирательной реформой и необходимым законодательством для легитимного современного голосования? Стоит ли спешить ради быстрого результата, или тщательно работать, чтобы достичь международных стандартов? А если российская атака сорвет день голосования? Все может пойти не так – и почти наверняка пойдет,

– говорится в статье.

В издании добавили, что в случае такого проведения выборов, их результаты будут сомнительными, что еще больше подорвет доверие к Зеленскому, или же власть альтернативе, которая также не будет иметь полной легитимности. Это посеет хаос не только в Украине, но и по всей Европе.

"Именно этого хочет Кремль – политических потрясений, которые еще больше усложнят ситуацию для Киева", – отметили в издании.

Там добавили, что мотивы Трампа разгадывать все труднее. В статье отмечается, что "невозможно навязать стране, которая борется за собственное выживание, ложный мир. Невозможно подрывать авторитет военного лидера и не ожидать, что его армия не подвергнется деморализации на фронте".

За последние две недели было продвижение только одного стратегического интереса – России.