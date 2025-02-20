Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чим небезпечні заяви Трампа щодо Зеленського

Минулого тижня Трампа заявив, що рейтинги Зеленського в Україні низькі. Однак 18 лютого він пішов далі та заявив, підтримка українського лідера становить лише 4%, а війну розпочав Київ.

У виданні зауважили, що ці твердження є дуже близькими до кремлівських наративів, адже Москва також неодноразово заявляла, що напад на Україну у 2022 році був спричинений нібито її неминучим вступом до НАТО, а також ставить під сумність легітимність Зеленського.

У тіні завжди залишалася загроза того, що їхні напружені відносини під час першого терміну Трампа – коли Зеленський не дав Трампу бажаного під час "ідеального" телефонного дзвінка, який став причиною імпічменту – залишаться темною, невідворотною хмарою, що нависатиме над їхніми майбутніми контактами. Тепер ця хмара прорвалася і Україна потрапила під зливу,

– йдеться у статті.

Попри те, що Зеленський пом'якшив свої зауваження про те, що Трамп "живе у світі дезінформації", додавши, що він глибоко поважає президента США та американський народ. Трамп у своїй заяві не став виявляти жодних подібних застережень і назвав українського президента "диктатором", який має діяти швидко, щоб врятувати Україну.

Така риторика викликає занепокоєння, адже вона не лише дискредитує президента України, а й створює підґрунтя для можливого скорочення військової та фінансової допомоги. Трамп неодноразово помилково заявляв, що українська допомога "зникла", і що Зеленський перебуває на "грошовому потоці". В такий спосіб президент США готує американців до наративу, який, ймовірно, завершиться скороченням цієї допомоги.

Чи можливе проведення виборів в Україні

У статті зазначається, що під час воєнного стану вибори призупиняються.

Пропоноване командою Трампа припинення вогню могло б дозволити їх проведення, а також надати можливість голосувати військовим. Але що робити з мільйонами українських біженців за кордоном? Що з виборчою реформою та необхідним законодавством для легітимного сучасного голосування? Чи варто поспішати заради швидкого результату, чи ретельно працювати, щоб досягти міжнародних стандартів? А якщо російська атака зірве день голосування? Усе може піти не так – і майже напевно піде,

– йдеться у статті.

У виданні додали, що в разі такого проведення виборів, їх результати будуть сумнівними, що ще більше підірве довіру до Зеленського, або ж владу альтернативі, яка також не матиме повної легітимності. Це посіє хаос не лише в Україні, а й по всій Європі.

"Саме цього прагне Кремль – політичних потрясінь, які ще більше ускладнять ситуацію для Києва", – наголосили у виданні.

Там додали, що мотиви Трампа розгадувати все важче. У статті наголошується, що "неможливо нав’язати країні, яка бореться за власне виживання, хибний мир. Неможливо підривати авторитет воєнного лідера і не очікувати, що його армія не зазнає деморалізації на фронті".

За останні два тижні було просування лише одного стратегічного інтересу – Росії.