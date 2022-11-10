С трампизмом в США покончено, – Пионтковский сказал, какие два путинских тезиса продвигал Трамп

Россияне муссируют тему выборов в США и поддерживают бывшего американского президента Дональда Трампа. Он, в свою очередь, делает заявления, присущие российским пропагандистам.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. В то же время он отметил, что Трамп потерпел поражение внутри Республиканской партии.

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Какие путинские тезисы продвигал Трамп

Пионтковский отметил, что Дональд Трамп на всех своих выступлениях сейчас работает точно, как по путинскому темнику. Делает он это на митингах, где собирает американцев, которые смотрят на него с восторгом.

Там он повторяет два тезиса, что преступный поджигатель войны Байден своей поддержкой Украины толкает мир и Америку на грань третьей мировой войны, это может закончиться ядерной катастрофой.

– сказал российский публицист.

Он отметил, что даже Путин уже стесняется повторять подобное, потому что главу Кремля предупредили, какими будут последствия для него лично – его просто убьют при использовании ядерного оружия в Украине, не говоря уже об ударе по Америке. А Трамп продолжает об этом говорить.

По словам Пионтковского, второй тезис Трампа состоит в том, что при ужасающей инфляции в США Байден тратит миллиарды долларов на ненужную американцам войну в Украине. То есть Соединенным Штатам нужна победа над инфляцией в своей стране, а не победа Киевом над Москвой. Соответственно, Трамп говорит то же, что и российские пропагандисты вроде Скабеевой.

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Что важно для Украины

Пионтковский отметил, что по итогам промежуточных выборов в США Трамп потерпел поражение внутри Республиканской партии.

Я не считаю Трампа республиканцем. Он полное отторжение классической политики Рейгана как лидера свободного мира. Он не считал себя лидером свободного мира, он даже не понимал, что это такое,

– заявил публицист.

По его мнению, теперь с трампизмом в США покончено. Во всяком случае, мы не должны об этом беспокоиться, поскольку это внутриамериканские дела, а для нас главный результат в том, что поддержка Украины обеспечена и в дальнейшем.

Пионтковский добавил, что приезд Салливана в Киев осторожная, застенчивая попытка убедить Украину немного смягчить заявления об отказе от переговоров с Путиным. Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но сформулировал 4 железных условия – полное восстановление территориальной целостности, гарантии безопасности для Украины, репарации от России на восстановление нашей экономики и наказание российских военных преступников.

Что известно о заявлениях Трампа относительно войны в Украине