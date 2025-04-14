Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

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Что рассказал Трамп о результатах медобследования

Американский лидер рассказал, что он прошел когнитивный тест как часть медицинского осмотра и получил самый высокий балл.

И один из врачей сказал: "Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой балл", он был самым высоким. Хотя они (медики – 24 Канал) не очень настаивали на том, чтобы я сдал когнитивный тест. Но я прошел свой физический осмотр и его опубликовали. Надеюсь, вы все довольны,

– сказал Трамп.

Президент США также отметил, что его предшественники Джо Байден и Барак Обама не проходили когнитивных тестов во время их каденций.

"Я спросил: "А Байден проходил?" Нет. "А кто-то проходил?" Нет, немного людей их проходили. Я спросил: "А как насчет Обамы? Он проходил?" Нет, он тоже не проходил. Я сказал: "Давайте я буду первым, кто пройдет", – заметил Дональд Трамп.

К слову, ранее врач Белого дома подтвердил отличное состояние здоровья Дональда Трампа и признал его пригодным для выполнения обязанностей президента. Медицинский отчет показал, что все системы организма Трампа соответствуют норме.