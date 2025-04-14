Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу.

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Що розповів Трамп про результати медобстеження

Американський лідер розповів, що він пройшов когнітивний тест як частину медичного огляду та отримав найвищий бал.

І один з лікарів сказав: "Сер, я ніколи не бачив, щоб хтось отримав такий бал", він був найвищим. Хоча вони (медики – 24 Канал) не дуже наполягали на тому, щоб я склав когнітивний тест. Але я пройшов свій фізичний огляд і його опублікували. Сподіваюся, ви всі задоволені,

– сказав Трамп.

Президент США також наголосив, що його попередники Джо Байден і Барак Обама не проходили когнітивних тестів під час їхніх каденцій.

"Я спитав: "А Байден проходив?" Ні. "А хтось проходив?" Ні, небагато людей їх проходили. Я спитав: "А як щодо Обами? Він проходив?" Ні, він теж не проходив. Я сказав: "Давайте я буду першим, хто пройде", – зауважив Дональд Трамп.

До слова, раніше лікар Білого дому підтвердив відмінний стан здоров'я Дональда Трампа та визнав його придатним для виконання обов’язків президента. Медичний звіт показав, що всі системи організму Трампа відповідають нормі.