Демократы отказываются выделять Трампу рекордные 1,5 триллиона долларов на оборону, – CNN

Законодатели-демократы обеспокоены относительно рекордного запроса Белого дома на оборонный бюджет на сумму в 1,5 триллиона долларов США. Конгрессмены хотят отказать Дональду Трампу в этом.

Об этом пишет CNN.

Интересно Переговоры провалились: США и Иран не смогли договориться, – СМИ

Как в Конгрессе относятся к запросу в 1,5 триллиона долларов на оборону?

Белый дом просит выделить примерно 1,5 триллиона долларов США на оборону в рамках запроса на бюджет на 2027 финансовый год. Таким образом администрация Трампа хочет увеличить расходы правительства на оборону более чем на 40% по сравнению с 2025 годом.

Лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис заявил ABC, что Пентагон имеет "более чем достаточно ресурсов" от предыдущих ассигнований, и призвал Конгресс быть "хорошими распорядителями денег налогоплательщиков".

Сенатор Тим Кейн, который входит в состав Сенатского комитета по вооруженным силам, заявил телеканалу NBC, что ему "трудно" оправдать такой размер увеличения.

Я не думаю, что Конгресс будет в настроении выписывать бланковый чек гражданской руководящей команде, которая в последнее время имеет такой некомпетентный вид,

– отметил Кейн.

Конгрессмен Адам Смит, главный демократ в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, признал, что голосование за утверждение финансирования обороны может быть связано с поддержкой санкционирования войны в Иране.

Смит сказал, что считает войну "ошибкой", но "если мы собираемся продолжать, я думаю, что нам следует повысить налоги и оплатить это, вместо того, чтобы просто оплачивать это деньгами в долг".

