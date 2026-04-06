Демократы отказываются выделять Трампу рекордные 1,5 триллиона долларов на оборону, – CNN
Законодатели-демократы обеспокоены относительно рекордного запроса Белого дома на оборонный бюджет на сумму в 1,5 триллиона долларов США. Конгрессмены хотят отказать Дональду Трампу в этом.
Об этом пишет CNN.
Как в Конгрессе относятся к запросу в 1,5 триллиона долларов на оборону?
Белый дом просит выделить примерно 1,5 триллиона долларов США на оборону в рамках запроса на бюджет на 2027 финансовый год. Таким образом администрация Трампа хочет увеличить расходы правительства на оборону более чем на 40% по сравнению с 2025 годом.
Лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис заявил ABC, что Пентагон имеет "более чем достаточно ресурсов" от предыдущих ассигнований, и призвал Конгресс быть "хорошими распорядителями денег налогоплательщиков".
Сенатор Тим Кейн, который входит в состав Сенатского комитета по вооруженным силам, заявил телеканалу NBC, что ему "трудно" оправдать такой размер увеличения.
Я не думаю, что Конгресс будет в настроении выписывать бланковый чек гражданской руководящей команде, которая в последнее время имеет такой некомпетентный вид,
– отметил Кейн.
Конгрессмен Адам Смит, главный демократ в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, признал, что голосование за утверждение финансирования обороны может быть связано с поддержкой санкционирования войны в Иране.
Смит сказал, что считает войну "ошибкой", но "если мы собираемся продолжать, я думаю, что нам следует повысить налоги и оплатить это, вместо того, чтобы просто оплачивать это деньгами в долг".
Что было в рекордном запросе Белого дома на бюджет на 2027 год?
Администрация Трампа подала проект бюджета на 2027 год с общими расходами 2,16 триллионов долларов. Из них 1,5 триллиона долларов – предлагают выделить на оборону.
Проект бюджета предусматривает сокращение гражданских программ, уменьшение финансирования NASA и ликвидацию USAID. В то же время документ не содержит упоминаний о помощи Украине.
Интересно, что Дональд Трамп ранее утверждал, что США "потратили сотни миллиардов долларов", не получив "никакой выгоды для собственных национальных интересов" от войны России против Украины. В этом лидер Белого дома, как всегда, обвинил экс-президента Джо Байдена.