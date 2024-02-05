Не ненависть к Украине: настоящая причина, почему Трамп против выделения помощи

Наверное, уже все прочитали две прямо противоположные новости, которые на днях вышли буквально в течение суток и противоречат друг другу. Однако это лишь на первый взгляд.

Что происходит в американской политике

На этой неделе сенаторы должны рассмотреть документ по итогам двухпартийного соглашения, что будет предусматривать изменения в законодательство США относительно границы и нелегальных мигрантов, а также пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня, который запросил президент Джо Байден еще осенью прошлого года.

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Одновременно с этим спикер Палаты представителей Майк Джонсон обещает на следующей неделе внести проект помощи исключительно для Израиля. Без каких-либо решений по Украине.

Так что это значит? На самом деле пока ничего. Борьба в американской политике продолжается, и чтобы немного понять, что же там происходит, надо осознать, что логика, которую преследуют участники процесса, это не логика принятия политических решений, а логика предвыборных технологий.

Меньше чем через год в США будет ряд выборов. Там будут выбирать не только президента, но и нижнюю палату Конгресса, а также часть Сената. По итогам такой перезагрузки можно получить весомый политический результат. Поэтому ставки достаточно серьезные.

Когда Байден вносил свой проект о помощи для Украины, то в Белом Доме прекрасно понимали вызовы со стороны республиканского большинства в Палате представителей, а потому объединили помощь для Украины с помощью для Израиля и Тайванем, а также с финансированием мер безопасности на границе с Мексикой. Это должно было стать аргументом для республиканцев, которые традиционно поддерживают Израиль.

Однако все оказалось не так просто. У республиканцев есть некий "Кокус свободы", состоящий из небольшого количество конгрессменов. Небольшого, но способного влиять на конечные решения. Еще когда впервые после выборов в Конгресс выбирали спикера, "Кокус" добился упрощенной процедуры отставки для него. В конце концов, осенью спикер Кевин Маккарти был отправлен в отставку силами демократов и части республиканцев именно по инициативе "Кокуса".

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Его наследник Майк Джонсон находится под постоянной угрозой собственной отставки. "Кокус" решительно настроен против любой помощи для Украины. Одна из его лидеров в Конгрессе Марджори Тейлор Грин известна своей антиукраинской позицией. Она постоянно повторяет все тезисы российской пропаганды, в том числе и о "биолабораториях" и прочий треш. Политик недавно публично угрожала Джонсону, что если тот поставит на голосование помощь для Украины в любом виде, то она инициирует отставку спикера. Если такая инициатива состоится, то у Джонсона будет два плохих варианта:

либо его отправят в отставку голосами "Кокуса" и демократов;

либо за отставку не проголосуют демократы, но тогда он станет "предателем" для однопартийцев.

Соответственно, с осени прошлого года спикер только тем и занимается, что валяет дурака и тянет время по вопросу помощи Украине. Сначала он выступил с "гениальной" инициативой: выдвинуть внесение помощи для Украины на голосование в пакете за изменения в законодательстве по "закрытию" мексиканской границы.

Расчет здесь был простой. Джонсон и республиканцы думали, что демократы просто отвергнут эти требования, и можно будет заниматься перебрасыванием взаимных обвинений. Мол, демократы думают больше о далекой Украине, а не о близких проблемах с нелегалами.

Но, на удивление, демократы пошли на переговоры и начали согласовывать компромиссное решение. Согласование его началось на уровне Сената, где большинство есть у демократов, однако без республиканцев такое решение проголосовано быть не может. Теперь компромиссное решение есть и готово к голосованию на уровне Сената. Сенаторы-республиканцы тоже поддерживают этот компромисс, мотивируя это тем, что это лучший компромисс из возможных.

Фактор Дональда Трампа

Однако здесь включился фактор Дональда Трампа. 45-й президент, очевидно, планировал строить кампанию вокруг неспособности Байдена остановить нелегалов. Любое решение проблем в этом направлении ему не выгодно, о чем он и сообщил сенаторам-республиканцам.

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Последние попали в затруднительное положение, ведь отказ от решения для них лично может быть неприятным политическим ударом и не понравиться их избирателям. Но и выступать уже против фактического кандидата в президенты от собственной партии тоже для них вариант "не очень".

И все же есть вероятность, что итоговое решение может быть проголосовано в Сенате на этой неделе. Однако, чтобы оно стало законом, за него должны проголосовать и в Палате представителей. Той, где спикер Джонсон, и где заседает Марджори Тейлор Грин. Джонсон уже сказал, что это решение – "мертвое". Чтобы окончательно засвидетельствовать это, он внес на голосование помощь только для Израиля.

Даже если за эту помощь проголосуют, то Байден уже дал понять, что без помощи для Украины и Тайваня документ не подпишет. Поэтому это просто очередной акт перебрасывания "горячей картошкой", чтобы не принимать никаких решений. Похоже, что на этот раз все тоже завершится взаимными обвинениями.

Видимо, надо вспомнить о факторе Трампа. Политик является фактическим кандидатом от республиканцев на выборах, и, как свидетельствует социология, имеет все шансы на этих выборах победить. Я бы не спешил с выводами относительно гипотетической "украинской политики" Трампа. Фактом является то, что пока он, если и не явно блокирует пакет помощи для Украины, то точно ничего не делает для ее разблокировки. Если бы Трамп эту помощь поддержал, то ни одна Марджори Тейлор Грин или Джонсон не осмелились бы выступить против.

Однако Трамп этого не делает, и, очевидно, делать не собирается. Почему? Видимо, просто не хочет оказывать никакой поддержки любым инициативам, исходящим от Байдена. Вероятно, он считает, что любая помощь для Украины сейчас будет выгодной для его политических оппонентов. Если послушать его риторику, то сейчас он максимально осторожен и избегает любой конкретики.

Похоже, Трамп просто не хочет, чтобы "украинский вопрос" как-то влиял на его электорат, поэтому делает максимально абстрактные заявления. Например, что если бы он был президентом, то войны бы в Украине не было, что он "завершит войну за 24 часа". Из подобных заявлений каждый может придумать себе такую политическую линию, какую пожелает. Кто-то будет думать, что Трамп просто "договорится" с Владимиром Путиным. Конечно, за счет Украины. Кто-то будет думать, что это о какой-то "неслыханной помощи" для Украины.

Для Трампа сейчас это не важно, ему надо выиграть выборы. Он вполне может верить, что потом как-то все просто и быстро решит. Но это будет потом. А что сейчас?

Украина "слишком эффективно" обороняется

А сейчас мы видим, как в самой уважаемой демократии мира весомые геополитические вопросы стали заложниками предвыборного процесса. И не факт, что что-то существенно изменится, если осенью роли изменятся, и Трампу сможет оппонировать "демократический Конгресс". Подозреваю, что конгрессмены вели бы себя по-другому, если бы считали, что все действительно серьезно. Но они, очевидно, так не считают.

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Украина "слишком" эффективно сдерживает агрессора. Недавно прочитал в американских СМИ одного конгрессмена-республиканца, который говорил журналистам, что якобы все эти истории об угрозах от России для Европы – это "миф", потому что россияне особенно в Украине не продвинулись за год. То, чего это стоило Украине, его, очевидно, не волнует. Он видит карты, не видит для себя угроз, и занимается нормальной избирательной кампанией.

Но если кто-то думает, что в случае, если Россия все же надумает напасть на Европу, США будут вести себя по-другому, видимо, сильно ошибается.

Недавно поймал себя на мысли, что в современных Штатах нет антироссийской пропаганды как таковой. Во времена холодной войны все смотрели различные "Красные рассветы" и "Рэмбо-2", а потому ни у кого не было вопросов, почему с "советами" надо воевать везде и при любой возможности, и какое дело США есть до Афганистана.

Сейчас этого нет. Никакой проблемы в России общество не видит. Конгрессмены, которые должны нравиться обществу, не видят проблем в том, чтобы не принимать важные решения, потому что думают, что это на них никак не повлияет. Войны "где-то далеко". Линии фронта там "особо не двигаются", а у них "важные выборы". Конечно, нельзя исключать, что завтра они соберутся и начнут принимать решения, но пока мне так не кажется.