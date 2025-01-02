Дональд Трамп планирует провести "митинг победы" за день до своей инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует провести "митинг победы" в Вашингтоне. Мероприятие состоится 19 января –то есть накануне инаугурации политика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News. Отмечается, что этот митинг станет первым массовым мероприятием, которое соберет Дональд Трамп после его победы на выборах.

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Перед инаугурацией Трамп устроит митинг в Вашингтоне

По словам источников, знакомых с планом мероприятия, митинг состоится на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия. Это домашняя арена баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals, которая может вместить до 20 тысяч человек.

Инаугурационный комитет Трампа уже создал отдельную страницу мероприятия "Make America Great Again Victory Rally" для регистрации участников.

Присоединяйтесь к президенту Трампа на Capital One Arena для участия в митинге победы, который вы никогда не забудете!

– указано на сайте события.

Для регистрации организаторы собирают личные данные участников, в частности имя, фамилию, электронный адрес, мобильный телефон и данные о месте жительства.

Отмечается, что начало митинга 19 января запланировано на 15:00 по восточному времени.