Трамп пообещал, что США "достигнут Марса" в случае его победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел масштабный митинг в Батлере, что в штате Пенсильвания, где на него совершили покушение в июле 2024 года. Во время своего выступления он заявил, что США "достигнут Марса", если его переизберут на пост президента.

Он также пообещал сделать США "снова великими". Об этом пишет Sky News.

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На митинге Трампа появился Илон Маск

Трамп на митинге заявил о своих больших планах на президентство.

Я возвращаюсь к Батлеру, чтобы передать простое сообщение... Мы собираемся сделать Америку снова великой, мы собираемся выиграть выборы,

– сказал Дональд Трамп на митинге.

Посреди выступления политика появился миллиардер Илон Маск. Трамп пообещал исследовать и "достичь" Марса до окончания его второго срока, если его переизберут на пост президента.

Как отмечается, гендиректор Tesla и владелец X Маск впервые выступил на мероприятии предвыборной кампании Трампа, с тех пор как поддержал его после нападения 13 июля.

Кроме планов изучать Марс, Трамп также пообещал снизить налоги и цены на энергоносители, а еще – "никаких мужчин в женском спорте".