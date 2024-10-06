Был Маск и разговоры о высадке на Марсе: Трамп провел масштабный митинг на месте покушения на него

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп посетил место в штате Пенсильвания, где на него совершили покушение в июле. Там он провел масштабный митинг.

На мероприятии присутствовал и Илон Маск. Об этом пишет агентство Reuters.

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Трамп провел митинг в Пенсильвании

На этом митинге Трамп выступал за защитным стеклом, которое теперь используют на его мероприятиях под открытым небом.

"Как я уже говорил", – так сказал Трамп, выходя на сцену, делая вид, что он продолжает речь, которую прервали, когда 13 июля пуля попала ему в ухо.

Посреди речи политик вызвал на сцену могущественного союзника, Илона Маска, генерального директора Tesla и владельца платформы социальных сетей X. В издании отмечают, что это был его первый раз на мероприятии предвыборной кампании Трампа, с тех пор как он поддержал бывшего президента после 13 июля.

Сам Трамп представил Маска как "великого джентльмена", человека, "защитившего свободу слова", а его компанию SpaceX единственной причиной, по которой США якобы могут отправлять своих астронавтов в космос.

Маск буквально выпрыгивал на сцене с высоко поднятыми руками.

"Настоящее испытание чьего-то характера – это то, как они ведут себя под обстрелом" – сказал Маск, назвав выборы "ситуацией, в которой Трамп должен выиграть", и призвал толпу зарегистрироваться для голосования.

Миллиардер также назвал грядущие выборы "наиболее важными за всю нашу жизнь", ведь якобы соперники Трампа пытаются "забрать" у граждан свободу слова и право носить оружие.

"Президент Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию. Он должен выиграть, чтобы сохранить демократию в Америке", – сказал Маск.

В то же время сам Трамп пообещал, что США высадятся на Марсе до конца его второго срока, если его переизберут.

Трамп также отдал честь пожарному Кори Комператоре, которого застрелил стрелок, и двум другим людям, которые были ранены.

Так, в 18:11, именно в то время, когда 13 июля началась стрельба, Трамп призвал к минуте молчания.

В своей речи Трамп мрачно без доказательств намекнул на то, что столкнулся с "врагом изнутри", более опасным, чем внешний противник. О вооруженном мужчине он сказал, что "хладнокровный убийца имел целью заставить меня замолчать", но "не остановил наше движение".