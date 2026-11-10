Тайные договоренности с Путиным всплыли на поверхность: почему это грозит Трампу и его друзьям

После победы демократов на промежуточных выборах в США окружение Дональда Трампа может оказаться под прицелом расследований. Особое внимание привлекают деловые интересы специальных посланников президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, участвующих в переговорах с Россией.

Как демократы могут использовать полномочия Конгресса и почему договоренности с Кремлем грозят команде Трампа, для 24 Канала объяснил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

Почему демократы возьмутся за Кушнера и Виткоффа

После изменения баланса сил в Конгрессе демократы получат больше возможностей контролировать администрацию Трампа. В частности, они планируют проверить возможные бизнес-интересы его спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Эпштейн считает, что эти люди оказывают чрезвычайно большое влияние на американскую внешнюю политику, хотя в то же время занимаются собственным бизнесом.

Трамп специально так поступает, чтобы они могли вести американскую внешнюю политику, а с другой стороны, чтобы они могли брать взятки и заниматься бизнесом,

– пояснил он.

Полный разговор с Эпштейном: смотреть видео

Как Путин может помочь друзьям Трампа заработать миллиарды

По словам Эпштейна, Путин предлагает людям из окружения Трампа получить активы американских компаний, которые ушли с российского рынка после начала полномасштабной войны. Речь идет о бизнесе, потерявшем в России миллиарды долларов. Теперь выгоду от этих активов могут получить люди из окружения американского президента.

Сейчас Путин предлагает, чтобы друзья Трампа могли забрать то, что осталось от американских компаний, ушедших из России,

– отметил Эпштейн.

Кушнер и Виткофф не занимают министерских постов, поэтому юридические механизмы привлечения их к ответственности могут оказаться более сложными. Однако демократы могут вызвать их на слушания в Конгрессе и потребовать объяснений относительно их финансовых операций.

Даже если формального законного пути нет, как минимум нужно их вызвать, чтобы они были вынуждены выступать перед Конгрессом и отвечать на вопросы, откуда они только что заработали два миллиарда долларов или какую сделку заключили в Казахстане,

– подчеркнул Эпштейн.

По его мнению, даже без уголовных дел такие расследования могут нанести политический удар по Трампу и его ближайшему окружению.

Ранее Владимир Путин предлагалл Дональду Трампу масштабные деловые соглашения в обмен на сближение США с Россией. Речь шла, в частности, об активах "Лукойла", газопроводе "Северный поток" и еще около 20 возможных сделках, что, по словам генерального директора Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, предложил российский переговорщик Кирилл Дмитриев.