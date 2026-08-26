"Хотите Донецкую область – воюйте за нее": Келлог объяснил позицию Трампа в отношении требований Путина

Кит Келлог заявил, что американский президент не оказывал давления на Владимира Зеленского с требованием отдать Донбасс России. По его словам, Владимир Путин надеялся, что после саммита на Аляске Трамп заставит Киев согласиться на условия Кремля.

Однако расчеты Москвы оказались тщетными. Об этом Кит Келлог рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Что сказал Келлог?

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины отметил, что Дональд Трамп испробовал все дипломатические методы, чтобы положить конец войне.

Генерал подчеркнул, что президент США никогда не оказывал давления на Украину, чтобы та уступила территории России. Он отметил, что это стало очевидно после встречи руководителей Белого дома и Кремля в Анкоридже в 2025 году.

Думаю, Путин надеялся, что Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот отдал ему остатки Донецкой области. Этого не произошло, потому что Трамп, по сути, озвучил то же самое, что и я: "Если вам нужна эта земля, воюйте за нее",

– заявил Келлог.

Он подчеркнул, что россияне понесли колоссальные потери в Украине. По его оценке, ВСУ удалось уничтожить 1,2 – 1,5 миллиона оккупантов. Генерал уточнил, что речь идет об убитых и раненых. Чиновник напомнил, что СССР вывел войска из Афганистана после того, как его потери составили 18 тысяч.

Келлог сказал, что как военный не может понять этого.

Это не укладывается в голове, но он (Путин – 24 Канал) зациклен на этом, и это обойдется ему очень дорого. Генералы, они просто не ценят своих людей, понимаете? И это исторический способ ведения войны для россиян. Так они воевали во Второй мировой. Так воевали всегда. Им безразличны свои люди. Высшему руководству на них наплевать. Они готовы ими жертвовать,

– сказал генерал.

Он добавил, что ничего не изменится, пока россияне не осознают этот факт.

Что Келлог сказал о роли России?

Чиновник утверждает, что без Украины Россия превратилась из глобального лидера в регионального. Он добавил, что, учитывая потери, Кремль едва ли справляется даже с этой ролью.

Он привел в пример российско-китайские отношения. Американец подчеркнул, что Россия в них является младшим партнером, а не старшим.

Келлог сказал, что проблема в том, что у Москвы есть "ядерка". По его словам, к государству с ядерным оружием относятся иначе, чем к безъядерному. Он добавил, что когда речь идет о Путине, мир имеет дело с нерациональным человеком.

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на передачу Донбасса России ради прекращения войны. Президент отметил, что Киев не питает иллюзий относительно истинных намерений Москвы.

Также экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что американцы пытались убедить Украину согласиться на территориальные уступки в обмен на обещание России завершить войну. В то же время он подчеркнул, что Украина не пойдет на такой шаг, поскольку отказ от территорий неприемлем для общества.