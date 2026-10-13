Решение Дональда Трампа временно снять ограничения на импорт российского дизельного топлива не стало неожиданностью. Так он пытается поднять рейтинги республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Они состоятся уже 3 ноября.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко. По его словам, позиции Республиканской партии ослабевают. В свою очередь, Трамп пытается срочно исправить ситуацию, используя тему войны в Украине. Из-за этого наша страна оказалась в эпицентре американской предвыборной турбулентности.

Россия не способна повлиять на цены на дизельное топливо

Как подчеркнул Буряченко, Россия фактически никак не может повлиять ни на мировые, ни на американские цены на дизельное топливо. Страна-агрессор занимает около 2% в мировом производстве дизельного топлива. А те объемы, которые должна предоставить РФ, покроют потребности США буквально на несколько дней.

Тема дизельного топлива – сугубо нишевая, которая носит исключительно электоральный характер. Трамп пытается успокоить свой электорат в традиционно республиканских штатах, где есть проблемы с ценами на топливо, заверив, что все будет хорошо и по более низкой цене, – сказал Буряченко.

При этом акцент на дизельном топливе оказался крайне выгодным для Москвы. Россияне использовали это, чтобы США начали оказывать давление на Силы обороны Украины с целью заставить их прекратить постоянные дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Зачем Трампу российский дизель: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что недавно Дональд Трамп сделал еще несколько странных заявлений о войне в Украине. Журналисты подчеркнули, что Россия сразу же нарушила энергетическое перемирие, о котором объявил президент США. При этом Трамп начал рассказывать, что нарушения были с обеих сторон. Кроме того, он убежден, что диктатор Путин хочет заключить соглашение о прекращении войны.