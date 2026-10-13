Про це в ефірі 24 Каналу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, позиції Республіканської партії слабшають. Натомість Трамп намагається терміново це виправити, використовуючи тему війни в Україні. Через це наша держава опинилася в епіцентрі американської виборчої турбулентності.

Росія не здатна вплинути на ціни на дизель

Як наголосив Буряченко, Росія фактично ніяк не може вплинути ні на світові, ні на американські ціни на дизель. Країна-агресорка займає близько 2% у світовому виробництві дизелю. А ті обсяги, які РФ має надати, перекриють потреби США буквально на кілька днів.

Тема дизелю – суто нішева, яка є абсолютно електорально орієнтованою. Трамп намагається дати пас своєму електорату в традиційно республіканських штатах, де є проблеми з цінами на паливо, показуючи, що все буде добре і за нижчою ціною, – сказав Буряченко.

При цьому акцент на дизелі виявився вкрай вигідним для Москви. Росіяни використали це, щоб США почали тиснути на Сили оборони України, аби вони припинили постійні далекобійні удари по російській нафтопереробці.

Для чого Трампу російський дизель: дивіться відео 24 Каналу

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Додамо, нещодавно Дональд Трамп зробив ще кілька дивних заяв про війну в Україні. Журналісти підкреслили, що Росія одразу порушила енергетичне перемир'я, про яке оголосив президент США. При цьому Трамп почав розповідати, що порушення були з обох боків. Крім того, він переконаний, що диктатор Путін хоче укласти угоду про припинення війни.