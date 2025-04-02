Трамп бросает Путину спасательный жилет, а тот упорно игнорирует

Говорят, Трамп зол на Путина, что тот саботирует переговоры, и готов ввести страшные санкции. Ну, главное, чтобы не ввел их против Украины. Потому что с него станется...

У России скоро закончатся деньги "из тумбочки"

Похоже, сейчас происходит удивительное. Дональд Трамп встретил кого-то еще менее рационального, чем он сам. Это – Владимир Путин. Трамп считает, что Путин должен понимать, что война истощает его экономику и должен искать выход из этого. Трамп дает ему этот выход. А Путин смеется над ним. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

К теме Трамп взялся угрожать Путину, но есть нюанс

Трамп действительно может удивляться. Он действительно здесь более рациональный, чем Путин. Война действительно истощает российскую экономику. Абсолютно все новые данные, которые выходят оттуда, прорываясь через завесу секретности, говорят именно об этом.

Хотя в информационном поле доминирует странное представление, что война полезна для экономики. Честно, уже не могу читать статьи, где рассказывают, что российская экономика держится на войне, и поэтому Путин не хочет ее завершать

Экономика не может держаться на войне – она может держаться на военных расходах. Но если эти расходы так важны для вашей экономики, то вы продолжите их делать, даже если война закончится. Вы будете строить дороги, мосты, дома, вы будете инвестировать туда, куда не инвестировали во время войны, вы увеличите пенсии и зарплаты учителям. Вы найдете выход.

Не говоря уже о том, что такие расходы, которыми Путин финансирует войну, создают предпосылки к неконтролируемому росту цен. Последнее заставляет Центробанк бороться с инфляцией, ограничивая стоимость денег в экономике, убивая таким образом здоровую, не военную часть вашей экономики. Пока продолжается война – это не изменится. Только завершение войны дает выход из кризиса. Не гарантию на выход из кризиса, а шанс его избежать.

Выхода не будет, когда у вас закончатся деньги, а война еще будет продолжаться.

Поэтому главное – не война, а военные расходы. Они легко становятся невоенными, если вы желаете их осуществить. Тем более, что за последние 3 года Путин все свободные средства направлял именно на войну, игнорируя очень много важных расходов.

Вот здесь проблема. Потому что военные расходы таки могут закончиться. Потому что деньги могут закончится. Потому что война – это дорого. С 2022 года Путину помогало держаться все то, что Россия заработала за 30 лет и положила в тумбочку. Вот те накопления они и тратили, допечатывая остальные. Но здесь беда в том, что те же накопления скоро закончатся. Их должно хватить разве что на 2025 год. Далее – только печатный станок, только хардкор.

И не надо о нефти, потому что нефтедолларов недостаточно. Сейчас нефтегазовые доходы уже составляют треть бюджета. Они не вытянут ситуацию, когда закончатся деньги в тумбочке.

Как Трамп поднимает российский рынок

Путину надо завершать войну с точки зрения здравого смысла. Тогда есть шанс на наплыв денег. Тогда есть шанс на настоящий рост экономики, который построен на инвестициях. Потому что военные расходы – это мертвые расходы. Они не приносят прибыль. Они умирают в полях Украины. И не возвращаются в экономику.

Поэтому российской экономике сейчас очень нужно вернуть хотя бы призрак нормальности. Чтобы дать шанс себе не упасть глубоко в тот момент, когда все, что было накоплено, не закончится. Потому что компенсировать это все можно будет только печатным станком, что всегда плохо заканчивается.

Война не держит вашу экономику – она истощает ее. Аргумент о войне, которая держит на плаву российскую экономику, не только не правдивый, он еще и прямо противоречит сути. Поэтому российский рынок так радуется, когда Трамп говорит, что послезавтра остановит войну или когда обещает снятие санкций. Именно поэтому в такие моменты укрепляется рубль и растет стоимость российских акций. Если бы это было наоборот, то должна была бы быть обратная картина. Но нет.

Трамп из всех активов больше всего поспособствовал росту именно российского рубля. Тот еще возле нового года доходил до 110 рублей за доллар, а сейчас курс – 85 рублей.

Но как бы Трамп не спасал российскую экономику, Путин пытается ему помешать. Это должно очень удивлять президента США, который пытается рационализировать такое поведение переговорной стратегией. Тем более иногда Путин подбрасывает Трампу косточку надежды, останавливая атаки "Шахедов" на одну ночь. Но что трудно терпеть нарциссу – так это публичное признание, что из него делают дурака. Может, это наконец заставит президента США действовать. Главное, чтобы не против Украины