Палестинцев переселили бы в "более красивые общины": Трамп озвучил свою версию будущего Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может передать Сектор Газа под контроль США после завершения боевых действий. По его мнению, палестинцев следует переселить в "более безопасные и красивые общины".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в его соцсети Trump's Truth.

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Какие у Трампа платы на Сектор Газы

Трамп опубликовал сообщение, в котором заявил, что Израиль мог бы передать Сектор Газа под контроль США после завершения боевых действий.

Палестинцы, такие люди, как Чак Шумер, уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами в регионе. У них бы действительно был шанс быть счастливыми, безопасными и свободными,

– отметил президент США.

Почему Трамп вспомнил Чака Шумера Чак Шумер – лидер демократического меньшинства в Сенате США. На прошлой неделе он выступил с речью, в которой обвинил Трампа в "безрассудстве и беззаконии".

Трамп также отметил, что США могли бы реализовать в Газе масштабный строительный проект с участием международных компаний, что, по его мнению, обеспечило бы стабильность в регионе. Он также подчеркнул, что для этого не понадобилось бы присутствие американских военных.

Напомним, что, по мнению президента США, Сектор Газы – "площадка под снос", ведь его территория непригодна для жизни. Трамп подчеркнул, что Штаты сделают то, "чем будет гордиться весь Ближний Восток".