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24 Канал Новости мира Палестинцев переселили бы в "более красивые общины": Трамп озвучил свою версию будущего Газы
6 февраля, 14:50
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Палестинцев переселили бы в "более красивые общины": Трамп озвучил свою версию будущего Газы

Ярослав Погончук

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может передать Сектор Газа под контроль США после завершения боевых действий. По его мнению, палестинцев следует переселить в "более безопасные и красивые общины".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в его соцсети Trump's Truth.

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Какие у Трампа платы на Сектор Газы

Трамп опубликовал сообщение, в котором заявил, что Израиль мог бы передать Сектор Газа под контроль США после завершения боевых действий.

Палестинцы, такие люди, как Чак Шумер, уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами в регионе. У них бы действительно был шанс быть счастливыми, безопасными и свободными,
– отметил президент США.

Почему Трамп вспомнил Чака Шумера

Чак Шумер – лидер демократического меньшинства в Сенате США. На прошлой неделе он выступил с речью, в которой обвинил Трампа в "безрассудстве и беззаконии".

Трамп также отметил, что США могли бы реализовать в Газе масштабный строительный проект с участием международных компаний, что, по его мнению, обеспечило бы стабильность в регионе. Он также подчеркнул, что для этого не понадобилось бы присутствие американских военных.

Напомним, что, по мнению президента США, Сектор Газы – "площадка под снос", ведь его территория непригодна для жизни. Трамп подчеркнул, что Штаты сделают то, "чем будет гордиться весь Ближний Восток".