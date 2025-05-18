Многие люди спрашивают: черт возьми, как тебе удается, – Трамп похвастался генетикой

Дональд Трамп сказал в новом интервью, что ему повезло с генетикой, ведь несмотря на работу он чувствует себя прекрасно. Американский президент к тому же имеет хорошее здоровье, как для его возраста.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

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Трамп рассказал секрет своей производительности

Во время разговора с Бретом Байером президент США рассказал, что имеет очень изнурительный график. Действительно, постоянные встречи, принятия решений во внутренней и внешней политике, интервью отнимают много времени. Несмотря на это Дональд Трамп успевает отдыхать.

По словам Трампа, люди спрашивают, как он успевает жить по этому графику. Этот вопрос не обошел и интервьюер. На вопрос "Как вы это делаете?" американский лидер ответил просто.

Я не знаю. Я думаю, это генетика,

– отметил Дональд Трамп.

Напомним, 11 апреля Трамп прошел медицинский осмотр. Врач Белого дома обнародовал результаты обследования и был шокирован отличным состоянием здоровья президента. Как выяснилось после осмотра, возраст – не показатель в случае американского лидера. Все системы его организма работают нормально, но медики все же дали Трампу несколько рекомендаций по сохранению здоровья.