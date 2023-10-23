Трамп "делился" с австралийским миллиардером деталями разговора с Зеленским, – NYT

Бывший президент США Дональд Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру Антони Праттому о своих разговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сам Пратт рассказал в ходе расследования дела о "секретных файлах". По его словам, Трамп делился с ним инсайдерской информацией о переговорах с Зеленским.

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По словам Энтони Пратта, в сентябре 2019 перед импичментом Трамп, когда бывший президент США пытался склонить украинского лидера помочь ему победить на выборах путем давления на Джо Байдена, тот поделился с ним деталями разговора с Владимиром Зеленским.

"Это было ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю", – процитировал Пратт Трамп.

"Делялся" информацией, которой еще не было в публичном доступе

Также Трамп рассказал детали приватного разговора с лидером Ирака сразу после того, как США ударили по силам, которые поддерживает Иран. В частности, экспрезидент США якобы делился той информацией, которой еще не было в публичном доступе.

Этого еще даже не было в новостях, а он сказал: "Я только что разбомбил Ирак. Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Ты только что сравнил с землей мой город". А я сказал ему: "Хорошо, что ты собираешься с этим делать? ,

– рассказал Пратт суть диалога с Трампом.

Трамп не отрицает факт этих разговоров, однако его адвокат заявил, что "на записях не хватает контекста".

К слову, раньше племянница Дональда Трампа – Мэри заявила, что он слив Путину секретную информацию об обороне Израиля.