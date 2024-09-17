Трамп убежден, что США при его лидерстве "прекрасно поладят" с Китаем и Россией

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп считает, что в случае победы сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.

Об этом он рассказал в интервью блогеру и криптовалютчику Фаруку Сармаду на платформе Х (ранее твитер).

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Что сказал Дональд Трамп

45-й президент США и нынешний кандидат на пост главы Соединенных Штатов уверен, что "прекрасно поладит" с Китаем и Россией.

Я не знаю, или враги они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией,

– сказал Трамп.

Также он отметил, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".